Догляд за дитиною з інвалідністю після 7 років: чи зараховується період до страхового стажу

Період догляду зараховується до стажу, якщо батько чи мати не працюють і отримують встановлені законом виплати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд роз’яснив, чи зараховується до страхового стажу період догляду за дитиною з інвалідністю, якщо їй виповнилося сім років, а один із батьків продовжує здійснювати догляд і не працює.

Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначає: один із непрацюючих працездатних батьків, який доглядає за дитиною з інвалідністю (або тяжко хворою дитиною без встановленої інвалідності) та отримує встановлену законодавством допомогу, вважається застрахованою особою. Це означає, що держава забезпечує його участь у пенсійній системі.

Орган, який призначає та виплачує допомогу чи компенсацію за догляд, виступає страхувальником. Саме він сплачує за таку особу єдиний соціальний внесок і подає необхідну звітність до Реєстру застрахованих осіб.

Щоб період догляду був зарахований до страхового стажу, мають бути виконані три умови:

– людина є працездатною, тобто не досягла пенсійного віку та не має інвалідності;

– у цей період не перебуває у трудових відносинах;

– отримує визначені законом виплати за догляд — наприклад, допомогу на догляд за дитиною з інвалідністю, соціальну допомогу на догляд або компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Таким чином, навіть після досягнення дитиною семирічного віку період догляду може бути зарахований до страхового стажу, якщо виконуються всі передбачені законодавством умови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.