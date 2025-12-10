Уход за ребенком с инвалидностью после 7 лет: засчитывается ли период в страховой стаж

Период ухода засчитывается в стаж, если отец или мать не работают и получают установленные законом выплаты.

Пенсионный фонд разъяснил, засчитывается ли в страховой стаж период ухода за ребенком с инвалидностью, если ему исполнилось семь лет, а один из родителей продолжает осуществлять уход и не работает.

Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определяет: один из неработающих трудоспособных родителей, который ухаживает за ребенком с инвалидностью (или тяжело больным ребенком без установленной инвалидности) и получает предусмотренную законодательством помощь, считается застрахованным лицом. Это означает, что государство обеспечивает его участие в пенсионной системе.

Орган, который назначает и выплачивает помощь или компенсацию за уход, выступает страхователем. Именно он уплачивает за такое лицо единый социальный взнос и подает необходимую отчетность в Реестр застрахованных лиц.

Чтобы период ухода был засчитан в страховой стаж, должны быть выполнены три условия:

– человек является трудоспособным, то есть не достиг пенсионного возраста и не имеет инвалидности;

– в этот период не состоит в трудовых отношениях;

– получает предусмотренные законом выплаты за уход — например, помощь по уходу за ребенком с инвалидностью, социальную помощь на уход или компенсацию физическому лицу, которое предоставляет социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.

Таким образом, даже после достижения ребенком семилетнего возраста период ухода может быть засчитан в страховой стаж, если выполняются все предусмотренные законодательством условия.

