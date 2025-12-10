  1. Общество
  2. / В Украине

Уход за ребенком с инвалидностью после 7 лет: засчитывается ли период в страховой стаж

21:06, 10 декабря 2025
Период ухода засчитывается в стаж, если отец или мать не работают и получают установленные законом выплаты.
Уход за ребенком с инвалидностью после 7 лет: засчитывается ли период в страховой стаж
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд разъяснил, засчитывается ли в страховой стаж период ухода за ребенком с инвалидностью, если ему исполнилось семь лет, а один из родителей продолжает осуществлять уход и не работает.

Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определяет: один из неработающих трудоспособных родителей, который ухаживает за ребенком с инвалидностью (или тяжело больным ребенком без установленной инвалидности) и получает предусмотренную законодательством помощь, считается застрахованным лицом. Это означает, что государство обеспечивает его участие в пенсионной системе.

Орган, который назначает и выплачивает помощь или компенсацию за уход, выступает страхователем. Именно он уплачивает за такое лицо единый социальный взнос и подает необходимую отчетность в Реестр застрахованных лиц.

Чтобы период ухода был засчитан в страховой стаж, должны быть выполнены три условия:

– человек является трудоспособным, то есть не достиг пенсионного возраста и не имеет инвалидности;

– в этот период не состоит в трудовых отношениях;

– получает предусмотренные законом выплаты за уход — например, помощь по уходу за ребенком с инвалидностью, социальную помощь на уход или компенсацию физическому лицу, которое предоставляет социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе.

Таким образом, даже после достижения ребенком семилетнего возраста период ухода может быть засчитан в страховой стаж, если выполняются все предусмотренные законодательством условия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]