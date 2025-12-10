  1. В Україні

В Україну могли завезти небезпечні чашки — як вони виглядають, фото

19:54, 10 грудня 2025
У чашках з Китаю виявили перевищення норм свинцю та кадмію.
Фото: dpss.gov.ua
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила, що отримала через Систему швидкого оповіщення про харчові продукти та корми (RASFF) сповіщення від компетентного органу Республіки Польща щодо виявлення небезпечної нехарчової продукції.

«Йдеться про скляну чашку китайського походження, оздоблену квітами, грибами та листям. Встановлено перевищення норм міграції свинцю та кадмію у товарі, що становить небезпечний ризик для здоров’я людини», - йдеться у повідомленні.

Держпродспоживслужба рекомендує споживачам:

- утриматися від купівлі цих чашок;

- не використовувати продукцію, якщо вона вже була придбана;

- у разі виявлення такої чашки в обігу — повідомити територіальний орган Держпродспоживслужби.  

 

