Орендуєте житло — як отримати пільги на комуналку за місцем фактичного проживання

Пільгу можна оформити за фактичною адресою проживання, якщо надати документи або акт, що підтверджує проживання в орендованому житлі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Особи, які мають право на пільги, можуть отримувати знижки на оплату житлово-комунальних послуг не лише за зареєстрованою адресою, а й за місцем фактичного проживання. Така можливість передбачена Положенням про Реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженим постановою Кабміну №117.

До Реєстру вносять усіх громадян, які мають законне право на пільги. Саме на підставі даних цього Реєстру органи соцзахисту надають знижки, зокрема на оплату комунальних послуг. Однак для багатьох пільговиків важливо, що отримувати такі знижки можна й за фактичним місцем проживання — наприклад, якщо вони вимушено змінили адресу або проживають у найманому житлі.

Щоб оформити пільгу за фактичною адресою, необхідно надати документ, який підтверджує проживання за цією адресою. Це може бути:

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

– договір оренди житла;

– інший офіційний документ, що підтверджує проживання.

Якщо таких документів немає, можливе оформлення акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Його складає уповноважена посадова особа виконавчого органу місцевої ради відповідної територіальної громади.

Таким чином, пільговики мають право отримувати підтримку держави незалежно від того, чи збігається їхнє фактичне проживання з місцем реєстрації, за умови документального підтвердження такого проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.