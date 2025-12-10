Снимаете жилье — как получить льготы на коммунальные услуги по месту фактического проживания

Льготу можно оформить по фактическому адресу проживания, если предоставить документы или акт, подтверждающий проживание в арендованном жилье.

Лица, имеющие право на льготы, могут получать скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг не только по зарегистрированному адресу, но и по месту фактического проживания. Такая возможность предусмотрена Положением о Реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденным постановлением Кабмина №117.

В Реестр вносятся все граждане, имеющие законное право на льготы. Именно на основании данных этого Реестра органы соцзащиты предоставляют скидки, в частности на оплату коммунальных услуг. Однако для многих льготников важно, что такие скидки можно получать и по фактическому месту проживания — например, если они вынужденно сменили адрес или проживают в арендованном жилье.

Чтобы оформить льготу по фактическому адресу, необходимо предоставить документ, подтверждающий проживание по этому адресу. Это может быть:

– справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

– договор аренды жилья;

– иной официальный документ, подтверждающий проживание.

Если таких документов нет, возможно оформление акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Его составляет уполномоченное должностное лицо исполнительного органа местного совета соответствующей территориальной громады.

Таким образом, льготники имеют право получать поддержку государства независимо от того, совпадает ли фактическое место проживания с местом регистрации, при условии документального подтверждения такого проживания.

