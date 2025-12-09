Водив на підпитку: чоловік утримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконаннв рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Саратський районний суд Одеської області оголосив вирок у кримінальному провадженні за справою № 513/1453/25 щодо мешканця села Зоря Саратського району, громадянина України, який у червні 2025 року був позбавлений права керування транспортним засобом за попередні адміністративні порушення.

Раніше чоловіка визнали винним у кількох порушеннях правил дорожнього руху передбачених статтями 124, 126, 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У зв’язку з чим чоловік був офіційно позбавлений права сідати за кермо на строк від одного до п’яти років, а загальна сума накладених на нього штрафів сягала майже 60 тисяч гривень. Попри це, він продовжив керувати транспортним засобом, що і стало підставою для кримінального переслідування за частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України — умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Обставини справи

Як встановив суд, 12 жовтня 2025 року його мопед марки «Suzuki» без номерного знаку було зупинено поліцією поблизу села Камчик Білгород-Дністровського району. Це стало підставою для кримінального переслідування за статтею 382 КК України — умисне невиконання рішення суду.

Суд у ході розгляду справи встановив, що чоловік умисно ухилявся від виконання рішень суду та усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій. Чоловік визнав свою вину, пояснивши, що, будучи обізнаним про рішення суду, керував транспортним засобом, щоб поїхати на роботу, а повертаючись додому, був зупинений поліцією. Під час судового розгляду він щиро розкаявся у вчиненому.

Що вирішив суд

Суд у своєму рішенні детально висвітлив позицію: обвинувачений достовірно знав про постанови суду, отримав їх під підпис, навіть звертався до суду із заявою про розстрочку сплати штрафів. Проте, усвідомлюючи обмеження права керування транспортним засобом, він все одно сів за кермо, підриваючи авторитет правосуддя та створюючи потенційну загрозу безпеці на дорозі.

Суд врахував не тільки сам факт порушення, а й умисний характер дій особи, його ставлення до закону та суспільні наслідки. Суд також підкреслив, що обвинувачений активно співпрацював під час слідства та щиро розкаявся, що є обставиною, пом’якшуючою покарання.

Враховуючи ступінь тяжкості злочину, особу обвинуваченого, його вік, сімейний стан та позитивну характеристику за місцем проживання, а також щире каяття, суд призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі за частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України — умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Водночас, на підставі статті 75 КК України чоловіка звільнили від відбування основного покарання з випробуванням на строк один рік, з покладенням обов’язків відповідно до статті 76 КК України: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи та не виїжджати за межі України без дозволу.

Суд наголосив, що таке покарання є достатнім для виправлення особи та запобігання новим порушенням, а невиконання рішень суду не залишатиметься безкарним.

Автор: Анастасія Гришкова

