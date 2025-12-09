Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Саратский районный суд Одесской области огласил приговор по уголовному производству № 513/1453/25 в отношении жителя села Заря Саратского района, гражданина Украины, который в июне 2025 года был лишен права управления транспортом за предыдущие административные нарушения.

Ранее мужчину признали виновным в ряде нарушений правил дорожного движения, предусмотренных статьями 124, 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В результате он был лишен права садиться за руль на срок от одного до пяти лет, а общая сумма штрафов составила почти 60 тысяч гривен. Несмотря на это, он продолжил управлять транспортным средством, что стало основанием для уголовного преследования по части 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины — умышленное невыполнение решения суда, вступившего в законную силу.

Обстоятельства дела

Как установил суд, 12 октября 2025 года его мопед марки «Suzuki» без номерного знака был остановлен полицией вблизи села Камчик Белгород-Днестровского района. Это и стало основанием для уголовного преследования по статье 382 УК Украины.

Суд во время рассмотрения дела установил, что мужчина умышленно уклонялся от выполнения решений суда и осознавал общественно опасный характер своих действий. Он признал свою вину, пояснив, что, зная о решении суда, поехал на работу, а по возвращении домой был остановлен полицией. В ходе судебного разбирательства он искренне раскаялся.

Что решил суд

В решении суда подробно отражена позиция: обвиняемый достоверно знал о постановлениях суда, получил их под подпись и даже обращался с заявлением о рассрочке уплаты штрафов. Однако, понимая ограничение права управления транспортом, все равно сел за руль, подрывая авторитет правосудия и создавая потенциальную угрозу безопасности дорожного движения.

Суд учел не только факт нарушения, но и умышленный характер действий, отношение обвиняемого к закону и возможные последствия. Также было отмечено, что обвиняемый активно сотрудничал со следствием и искренне раскаялся, что стало смягчающим обстоятельством.

Учитывая степень тяжести преступления, личность обвиняемого, его возраст, семейное положение, положительную характеристику и искреннее раскаяние, суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы по части 1 статьи 382 УК Украины — умышленное невыполнение решения суда, вступившего в законную силу.

Однако на основании статьи 75 УК Украины мужчину освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком в один год, возложив на него обязанности согласно статье 76 УК Украины: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Суд подчеркнул, что такое наказание является достаточным для исправления правонарушителя и предотвращения новых нарушений, а невыполнение решений суда не останется безнаказанным.

