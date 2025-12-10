Конкурс до Одеського апеляційного суду — на одного кандидата очікує співбесіда

ВККС зазначила, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантних посад суддів в Одеському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 9 грудня Комісією ухвалено такі рішення:

Оксюта Вадим Васильович - перенесено

Роїк Дмитро Ярославович - відкладено

Котик Федір Іванович - припинено участь у конкурсі

Павельченко Ігор Віталійович - 710,64 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 9 кандидатами: 1 кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя, 4 кандидатів – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

