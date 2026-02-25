Підготовка до вступу в ЄС: Комітет Ради долучився до роботи над реформою правничої освіти та Шенгену

Комітет правової політики делегував своїх представників до складу тематичних підгруп в рамках виконання заходів Дорожньої карти з питань верховенства права.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики ухвалив рішення про делегування своїх представників до складу тематичних підгруп у межах виконання Дорожньої карти з питань верховенства права.

Рішення прийнято у відповідь на звернення Міністерство юстиції з метою сприяння реалізації заходів, пов’язаних із підготовкою України до вступу до Європейського Союзу у сфері верховенства права.

Основним завданням тематичних підгруп визначено забезпечення ефективної комунікації між виконавцями Дорожньої карти, оперативне врегулювання спірних позицій та пошук оптимальних шляхів виконання запланованих заходів.

Також під час засідання, з урахуванням рекомендацій Європейської Комісії щодо створення узгодженої системи Шенгенського управління, проведення скринінгу Шенгенського acquis та запровадження системного планування, Комітет делегував своїх членів до Міжвідомчої робочої групи з питань координації заходів у сфері Шенгенського управління.

Відповідне рішення ухвалено на звернення ДПСУ.

Крім того, для подальшої реалізації Дорожньої карти, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів від 14 травня 2025 року № 475-р щодо переговорного процесу про вступ України до ЄС за кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС», Комітет делегував своїх представників до робочої групи з питань реформи правничої освіти при Міністерстві освіти і науки України.

Йдеться, зокрема, про виконання пункту 89 розділу 1.5 Дорожньої карти, який передбачає розроблення та ухвалення законів щодо:

визначення правових основ підготовки правників та первинного доступу до правничої професії;

інституційного розмежування освіти правників та підготовки фахівців органів правопорядку;

перегляду та посилення системи акредитації програм юридичної освіти.

