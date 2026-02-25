  1. В Україні

Підготовка до вступу в ЄС: Комітет Ради долучився до роботи над реформою правничої освіти та Шенгену

11:12, 25 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комітет правової політики делегував своїх представників до складу тематичних підгруп в рамках виконання заходів Дорожньої карти з питань верховенства права.
Підготовка до вступу в ЄС: Комітет Ради долучився до роботи над реформою правничої освіти та Шенгену
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань правової політики ухвалив рішення про делегування своїх представників до складу тематичних підгруп у межах виконання Дорожньої карти з питань верховенства права.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Рішення прийнято у відповідь на звернення Міністерство юстиції з метою сприяння реалізації заходів, пов’язаних із підготовкою України до вступу до Європейського Союзу у сфері верховенства права.

Основним завданням тематичних підгруп визначено забезпечення ефективної комунікації між виконавцями Дорожньої карти, оперативне врегулювання спірних позицій та пошук оптимальних шляхів виконання запланованих заходів.

Також під час засідання, з урахуванням рекомендацій Європейської Комісії щодо створення узгодженої системи Шенгенського управління, проведення скринінгу Шенгенського acquis та запровадження системного планування, Комітет делегував своїх членів до Міжвідомчої робочої групи з питань координації заходів у сфері Шенгенського управління.

Відповідне рішення ухвалено на звернення ДПСУ.

Крім того, для подальшої реалізації Дорожньої карти, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів від 14 травня 2025 року № 475-р щодо переговорного процесу про вступ України до ЄС за кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС», Комітет делегував своїх представників до робочої групи з питань реформи правничої освіти при Міністерстві освіти і науки України.

Йдеться, зокрема, про виконання пункту 89 розділу 1.5 Дорожньої карти, який передбачає розроблення та ухвалення законів щодо:

  • визначення правових основ підготовки правників та первинного доступу до правничої професії;
  • інституційного розмежування освіти правників та підготовки фахівців органів правопорядку;
  • перегляду та посилення системи акредитації програм юридичної освіти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ЄС Україна право

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]