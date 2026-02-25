Подготовка к вступлению в ЕС: Комитет Рады подключился к работе над реформой юридического образования и Шенгена

Комитет правовой политики делегировал своих представителей в состав тематических подгрупп в рамках выполнения мер Дорожной карты по вопросам верховенства права.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики принял решение о делегировании своих представителей в состав тематических подгрупп в рамках выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права.

Решение принято в ответ на обращение Министерства юстиции с целью содействия реализации мероприятий, связанных с подготовкой Украины к вступлению в Европейский Союз в сфере верховенства права.

Основной задачей тематических подгрупп определено обеспечение эффективной коммуникации между исполнителями Дорожной карты, оперативное урегулирование спорных позиций и поиск оптимальных путей выполнения запланированных мероприятий.

Также во время заседания, с учетом рекомендаций Европейской Комиссии по созданию согласованной системы Шенгенского управления, проведению скрининга Шенгенского acquis и внедрению системного планирования, Комитет делегировал своих членов в состав Межведомственной рабочей группы по вопросам координации мероприятий в сфере Шенгенского управления.

Соответствующее решение принято по обращению Госпогранслужбы Украины.

Кроме того, для дальнейшей реализации Дорожной карты, утвержденной распоряжением Кабинета Министров от 14 мая 2025 года № 475-р относительно переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС по кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС», Комитет делегировал своих представителей в рабочую группу по вопросам реформы юридического образования при Министерстве образования и науки Украины.

Речь, в частности, идет о выполнении пункта 89 раздела 1.5 Дорожной карты, который предусматривает разработку и принятие законов относительно:

определения правовых основ подготовки юристов и первичного доступа к юридической профессии;

институционального разграничения образования юристов и подготовки специалистов органов правопорядка;

пересмотра и усиления системы аккредитации программ юридического образования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.