Конкурс в Одесский апелляционный суд — одного кандидата ожидает собеседование

ВККС отметила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 9 декабря Комиссией приняты следующие решения:

Оксюта Вадим Васильевич — перенесено

Роик Дмитрий Ярославович — отложено

Котик Федор Иванович — прекращено участие в конкурсе

Павельченко Игорь Витальевич — 710,64 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Всего проведены собеседования с 9 кандидатами: 1 кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие, 4 кандидата — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

