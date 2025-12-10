Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

Кабмін прийняв постанову №1608 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Відповідна постанова вносить зміни до чинної постанови Кабміну від 27 січня 2023 р. № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Уряд доручив Пенсійному фонду України та Міністерству оборони протягом одного місяця налагодити електронний обмін даними між:

реєстром застрахованих осіб Державного реєстру соціального страхування;

Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Обмінюватися вони будуть інформацією щодо дат укладення трудових договорів з працівниками підприємств, визначених пунктом 4 частини першої статті 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», тобто тих, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це дозволить автоматизувати підтвердження зайнятості працівників, які можуть бути заброньовані.

Уряд також установив спеціальні умови, які діятимуть до 1 лютого 2026 року. Зокрема:

1. Для працівників підприємств, визначених критично важливими для економіки, життєдіяльності населення та забезпечення потреб Збройних Сил, переведення на спеціальний військовий облік здійснюватиметься без урахування звичайного строку (72 годин).

Тепер процедуру мають завершити до 24 годин від моменту формування списку військовозобов’язаних, запропонованих до бронювання.

2. Також у прискореному режимі відбуватиметься анулювання відстрочки від призову для працівників критично важливих підприємств.

Крім того, у Порядку № 76 з’явилася нова категорія організацій, працівники яких можуть бути заброньовані:

• Товариство Червоного Хреста України,

• інші українські неурядові організації, що реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів.

Строк дії відстрочки для всіх зазначених категорій не може перевищувати 12 місяців.

Для осіб, які працюють у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України, такий строк не може перевищувати строку договору (контракту) або строку, на який їх обрано (призначено).

Для працівників підприємств, визначених критично важливими для економіки, життєдіяльності населення та забезпечення потреб Збройних Сил - 45 календарних днів з дня укладення трудового договору.

Одночасно з’явилися нові підстави для припинення відстрочки, зокрема:

подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, критично важливого підприємства, критично важливої установи у разі перевищення встановлених обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню;

припинення укладеного договору (контракту),

закінчення строку призначення або звільнення з посади,

закінчення строку реалізації гуманітарних проектів за кошти міжнародних партнерів,

виключення з переліку українських неурядових організаціях, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, за переліком, затвердженим Мінрозвитку.

Нововведення також стосуються збільшення ліміту бронювання.

Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50 відсотків за рішенням Міноборони, прийнятим на підставі пропозицій (рекомендацій) Міжвідомчої робочої групи, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2024 р. № 707.

Пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних подаються до Міноборони органом державної влади, іншим державним органом, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливою установою.

Рішення Міноборони надсилається до відповідного державного органу, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливою установою, для подання засобами Порталу Дія повідомлення про зміну ліміту бронювання у Єдиному переліку.

Кількість військовозобов’язаних, які займають посади у представництвах донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги та підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників. Бронюванню підлягають лише ті військовозобов’язані працівники, які безпосередньо залучені до виконання завдань проекту та визначені такими згідно з внутрішніми документами виконавця (наказом, посадовою інструкцією тощо).

Кількість військовозобов’язаних працівників підприємств, що здійснюють виробництво, транспортування теплової енергії та надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами та які підлягають бронюванню, повинна становити не більше 75 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників таких підприємств, зазначеної у рішенні відповідного державного органу, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливою установою.

Рішення Міноборони видається на строк, який не може перевищувати 1 рік.

У разі отримання рішення Міноборони Мінекономіки або інший державний орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливою установою, подає засобами Порталу Дія повідомлення про зміну ліміту бронювання в Єдиному переліку.

Бронювання повинно здійснюватись протягом п’яти робочих днів з дня подання через Дія повідомлення про зміну ліміту бронювання.

У разі коли підприємство не здійснило бронювання військовозобов’язаних через Дію у вчасно, рішення Міноборони щодо збільшення обсягів бронювання втрачає чинність.

У разі завершення строку дії рішення керівники органів та установ зобов’язані протягом п’яти робочих днів анулювати надані відстрочки через портал «Дія».

Автор: Тарас Лученко

