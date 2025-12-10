Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

Кабмин принял постановление №1608 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

Соответствующее постановление вносит изменения в действующее постановление Кабмина от 27 января 2023 г. № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации” относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

Правительство поручило Пенсионному фонду Украины и Министерству обороны в течение одного месяца наладить электронный обмен данными между:

реестром застрахованных лиц Государственного реестра социального страхования;

Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Обмениваться они будут информацией о датах заключения трудовых договоров с работниками предприятий, определённых пунктом 4 части первой статьи 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», то есть тех, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооружённых Сил Украины либо функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это позволит автоматизировать подтверждение занятости работников, которые могут быть забронированы.

Правительство также установило специальные условия, которые будут действовать до 1 февраля 2026 года. В частности:

1. Для работников предприятий, определённых критически важными для экономики, жизнедеятельности населения и обеспечения потребностей Вооружённых Сил, перевод на специальный воинский учёт будет осуществляться без учёта обычного срока (72 часа).

Теперь процедуру должны завершить в течение 24 часов с момента формирования списка военнообязанных, предложенных к бронированию.

2. Также в ускоренном режиме будет происходить аннулирование отсрочки от призыва для работников критически важных предприятий.

Кроме того, в Порядке № 76 появилась новая категория организаций, сотрудники которых могут быть забронированы:

Общество Красного Креста Украины,

иные украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за средства международных партнёров.

Срок действия отсрочки для всех указанных категорий не может превышать 12 месяцев.

Для лиц, работающих в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина в соответствии с заключёнными международными договорами Украины, такой срок не может превышать срок договора (контракта) или срок, на который их избрали (назначили).

Для работников предприятий, определённых критически важными для экономики, жизнедеятельности населения и обеспечения потребностей Вооружённых Сил — 45 календарных дней со дня заключения трудового договора.

Одновременно появились новые основания для прекращения отсрочки, в частности:

подача руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, критически важного предприятия, критически важного учреждения в случае превышения установленных ограничений относительно количества военнообязанных, подлежащих бронированию;

прекращение заключённого договора (контракта),

истечение срока назначения или увольнение с должности,

окончание срока реализации гуманитарных проектов за средства международных партнёров,

исключение из перечня украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнёров, согласно перечню, утверждённому Минразвития.

Нововведения также касаются увеличения лимита бронирования.

Количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может составлять более 50 процентов по решению Минобороны, принятому на основании предложений (рекомендаций) Межведомственной рабочей группы, образованной в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 18 июня 2024 г. № 707.

Предложения относительно увеличения объёмов бронирования военнообязанных подаются в Минобороны органом государственной власти, другим государственным органом, принявшим решение об определении предприятия, учреждения, организации как критически важной.

Решение Минобороны направляется в соответствующий государственный орган, который принял решение о признании предприятия, учреждения, организации критически важной, для подачи средствами Портала Дия уведомления об изменении лимита бронирования в Едином перечне.

Количество военнообязанных, занимающих должности в представительствах донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи и подлежащих бронированию, должно составлять не более 50 процентов количества военнообязанных работников. Бронированию подлежат лишь те военнообязанные сотрудники, которые непосредственно участвуют в выполнении задач проекта и определены такими согласно внутренним документам исполнителя (приказу, должностной инструкции и т. п.).

Количество военнообязанных работников предприятий, осуществляющих производство, транспортировку тепловой энергии и предоставляющих услуги потребителям по поставке тепловой энергии, централизованному горячему водоснабжению, централизованному водоснабжению и водоотведению, управлению бытовыми отходами и которые подлежат бронированию, должно составлять не более 75 процентов количества военнообязанных работников таких предприятий, указанного в решении соответствующего государственного органа, который принял решение о признании предприятия, учреждения, организации критически важной.

Решение Минобороны выдаётся на срок, который не может превышать 1 год.

В случае получения решения Минобороны Минэкономики или другой государственный орган, принявший решение о признании предприятия, учреждения, организации критически важной, подаёт средствами Портала Дия уведомление об изменении лимита бронирования в Едином перечне.

Бронирование должно осуществляться в течение пяти рабочих дней со дня подачи через Дия уведомления об изменении лимита бронирования.

В случае если предприятие не осуществило бронирование военнообязанных через Дию вовремя, решение Минобороны относительно увеличения объёмов бронирования утрачивает силу.

В случае окончания срока действия решения руководители органов и учреждений обязаны в течение пяти рабочих дней аннулировать предоставленные отсрочки через портал «Дия».

Автор: Тарас Лученко

