КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

У березні 2024 року позивачка звернулася з позовом до Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго» про зобов`язання вчинити певні дії.

У грудні 2022 року позивачка отримала розрахунок вартості житлово-комунальних послуг за листопад 2022 року та дізналася, що змінився надавач постачання теплової енергії і постачання гарячої води, яким наразі є ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». До листопада 2022 року надавачем постачання теплової енергії та постачання гарячої води у м. Кременчуці було ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

З початку опалювального періоду 2022-2023 ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» здійснює нарахування плати за постачання теплової енергії та постачання гарячої води за тарифами, розмір яких значно перевищує рівень тарифів, що діяв у м. Кременчуці станом на 24 лютого 2022 року, що є порушенням статті 1 Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», яким запроваджено мораторій на підвищення цін (тарифів) у сфері теплопостачання.

Позивачка вважає, що тарифи постачання теплової енергії ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» для споживачів м. Кременчука не можуть перевищувати рівень тарифів, що застосовувались для цих споживачів до 24 лютого 2022 року, навіть якщо постачання до вказаної дати здійснювалося іншим суб`єктом господарювання.

Також, на її думку, відповідач неправомірно автоматично застосував до всіх споживачів Кременчуцької міської територіальної громади раніше встановлені тарифи, які жодним чином уповноваженим органом не розраховувались та не схвалювались.

Тож, позивачка просила зобов`язати відповідача здійснити перерахунок вартості постачання теплової енергії та постачання гарячої води за опалювальний період 2022/2023, міжопалювальний період 2023 року, опалювальний період 2023/2024 та міжопалювальний період 2024 року, відповідно до рівня тарифів, що діяли станом на 24 лютого 2022 року.

Рішенням Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 25 грудня 2024 року в задоволенні позову відмовлено.

Постановою Полтавського апеляційного суду від 17 квітня 2025 року апеляційну скаргу позивачки залишено без задоволення.

Натомість, Верховний Суд (КЦС) дійшов висновку, що справа № 524/2748/24 має виключну правову проблему, яка потребує розгляду Великою Палатою.

Мотиви, якими керувався КЦС ВС були наступн:

внаслідок непередбачуваних обставин відбулася зміна постачальника теплопостачання та гарячої води у зв`язку з переданням цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» (попередній постачальник) у господарське відання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» (новий постачальник);

зміна постачальника у договорі для споживачу не повинна мати наслідком підвищення тарифів на теплову енергію для споживачів порівняно з тим розміром, який був при попередньому постачальнику;

зміна постачальника не повинна призводити до збільшення тарифу на теплопостачання та гарячу воду без внесення відповідних змін до договору;

договори які, укладені до зміни постачальника зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати внесення відповідних змін у них.

Верховний Суд вважає, що наявна очевидна необхідність формування єдиної правозастосовчої практики щодо: правових наслідків зміни постачальника у договорах; неможливості зміни ціни у договорах самим фактом зміни постачальника, а тому справа містить виключну правову проблему та її вирішення необхідне для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.

Розгляд цієї справи Великою Палатою Верховного Суду вплине на вирішення декількох тисяч аналогічних справ, які перебувають на розгляді у судах всіх інстанцій за позовами інших споживачів на території Кременчуцької міської територіальної громади до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».

Очевидно, що справа становить значний суспільний інтерес, оскільки питання правомірності застосування двоставкового тарифу ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» для населення лівобережжя міста Кременчука стосується приблизно 50 000 споживачів.

З аналогічними позовними заявами до місцевих судів звернулось близько 5 000 споживачів. Отже, правова проблема наявна не в одній конкретній справі, а в невизначеній кількості справ, які або вже існують, або можуть виникнути з урахуванням правового питання, щодо якого постає проблема невизначеності.

Так, Крюківським районним судом міста Кременчука та Автозаводським районним судом міста Кременчука було прийнято ряд судових рішень про задоволення вимог споживачів (позивачів) на проведення перерахунку за отримані послуги з постачання теплової енергії, а саме: у справах № 524/1419/23 від 05 вересня 2024 року, № 537/3990/24 від 20 вересня 2024 року, № 524/1088/24 від 26 серпня 2024 року, № 537/2015/24 від 10 липня 2024 року, № 537/3454/24 від 23 вересня 2024 року, № 524/8263/24 від 16 жовтня 2024 року, № 537/4939/24 від 10 жовтня 2024 року, якими було зобов`язано ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» здійснити перерахунок вартості теплопостачання.

Натомість на розгляді Верховного Суду перебуває значна кількість справ (більше 50), в яких суди відмовили у задоволенні позовів про зобов`язання здійснити перерахунок вартості теплопостачання.

Вказана ситуація свідчить про відсутність сталої судової практики в питаннях правових наслідків зміни постачальника у договорах постачання енергетичних ресурсів, неможливості зміни ціни у договорах постачання енергетичних ресурсів внаслідок зміни постачальника.

Касаційний суд вважає, що вирішення окресленої правової проблеми є нагальним для забезпечення принципу пропорційності, тобто належного балансу між інтересами близько 50 тисяч споживачів та ПОКВПГ «Полтаватеплоенерго».

Недавно Тимчасова слідча комісія Верховної Ради провела перевірку тарифної політики у енергетиці і виявила порушення при підвищенні тарифів на електроенергію для населення.

А Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначав у соцмережах, що проблема ціноутворення на електроенергію та газ в Україні вже багато років залишається не стільки економічною, скільки політичною. Дії уряду за останні роки вкотре підтвердили: тарифи для населення встановлюються не на підставі розрахунків, а виходячи із політичної доцільності. Наслідок — тіньові фінансові потоки, відсутність контролю та системні порушення.

Автор Тарас Лученко

