КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

В марте 2024 года истец обратилась с иском к Полтавскому областному коммунальному производственному предприятию теплового хозяйства «Полтаватеплоэнерго» о возложении обязанности совершить определенные действия.

В декабре 2022 года истец получила расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг за ноябрь 2022 года и узнала, что изменился поставщик тепловой энергии и горячей воды, которым теперь является ПОКВПТГ «Полтаватеплоэнерго». До ноября 2022 года поставщиком тепловой энергии и горячей воды в г. Кременчуге было ООО «Кременчугская ТЭЦ».

С начала отопительного периода 2022–2023 ПОКВПТГ «Полтаватеплоэнерго» осуществляет начисление платы за поставку тепловой энергии и горячей воды по тарифам, размер которых значительно превышает уровень тарифов, действовавших в г. Кременчуге по состоянию на 24 февраля 2022 года, что является нарушением статьи 1 Закона Украины «Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и дальнейшего восстановления их функционирования», которым введен мораторий на повышение цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Истец считает, что тарифы поставки тепловой энергии ПОКВПТГ «Полтаватеплоэнерго» для потребителей г. Кременчуга не могут превышать уровень тарифов, применявшихся к этим потребителям до 24 февраля 2022 года, даже если поставка на указанную дату осуществлялась другим хозяйствующим субъектом.

Также, по ее мнению, ответчик неправомерно автоматически применил к потребителям Кременчугской городской территориальной общины ранее установленные тарифы, которые никоим образом уполномоченным органом не рассчитывались и не утверждались.

Поэтому истец просила обязать ответчика произвести перерасчет стоимости поставки тепловой энергии и горячей воды за отопительный период 2022/2023, межотопительный период 2023 года, отопительный период 2023/2024 и межотопительный период 2024 года в соответствии с уровнем тарифов, действовавших по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Решением Автозаводского районного суда г. Кременчуга Полтавской области от 25 декабря 2024 года в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Полтавского апелляционного суда от 17 апреля 2025 года апелляционная жалоба истца оставлена без удовлетворения.

Однако Верховный Суд (КГС) пришел к выводу, что дело № 524/2748/24 содержит исключительную правовую проблему, требующую рассмотрения Большой Палатой.

Мотивы, которыми руководствовался КЦС ВС, были следующими:

— вследствие непредвиденных обстоятельств произошла смена поставщика тепловой энергии и горячей воды в связи с передачей целостного имущественного комплекса обособленного подразделения «Кременчугская ТЭЦ» (предыдущий поставщик) в хозяйственное ведение ПОКВПТГ «Полтаватеплоэнерго» (новый поставщик);

— смена поставщика в договоре не должна влечь для потребителя повышение тарифов на тепловую энергию по сравнению с тем размером, который был при предыдущем поставщике;

— смена поставщика не должна приводить к увеличению тарифа на теплоснабжение и горячую воду без внесения соответствующих изменений в договор;

— договоры, заключенные до смены поставщика, сохраняют силу на условиях, определенных такими договорами, до даты внесения в них соответствующих изменений.

Верховный Суд считает, что существует очевидная необходимость формирования единой правоприменительной практики относительно: правовых последствий изменения поставщика в договорах; невозможности изменения цены в договорах самим фактом смены поставщика. Поэтому дело содержит исключительную правовую проблему, и ее решение необходимо для обеспечения развития права и формирования единой правоприменительной практики.

Рассмотрение этого дела Большой Палатой Верховного Суда повлияет на решение нескольких тысяч аналогичных дел, которые находятся на рассмотрении в судах всех инстанций по искам других потребителей на территории Кременчугской городской территориальной общины к ПОКВПТГ «Полтаватеплоэнерго».

Очевидно, что дело представляет значительный общественный интерес, поскольку вопрос правомерности применения двухставочного тарифа ПОКВПТГ «Полтаватеплоэнерго» для населения левобережья г. Кременчуга касается примерно 50 000 потребителей.

С аналогичными исковыми заявлениями в местные суды обратились около 5 000 потребителей. Следовательно, правовая проблема существует не в одном конкретном деле, а в неопределенном количестве дел, которые либо уже существуют, либо могут возникнуть с учетом правового вопроса, по которому возникает проблема неопределенности.

Так, Крюковским районным судом г. Кременчуга и Автозаводским районным судом г. Кременчуга было принято ряд судебных решений об удовлетворении требований потребителей (истцов) о проведении перерасчета за полученные услуги по поставке тепловой энергии, а именно: в делах № 524/1419/23 от 05 сентября 2024 года, № 537/3990/24 от 20 сентября 2024 года, № 524/1088/24 от 26 августа 2024 года, № 537/2015/24 от 10 июля 2024 года, № 537/3454/24 от 23 сентября 2024 года, № 524/8263/24 от 16 октября 2024 года, № 537/4939/24 от 10 октября 2024 года, которыми было обязано ПОКВПТГ «Полтаватеплоэнерго» осуществить перерасчет стоимости теплоснабжения.

В то же время на рассмотрении Верховного Суда находится значительное количество дел (более 50), в которых суды отказали в удовлетворении исков об обязании осуществить перерасчет стоимости теплоснабжения.

Указанная ситуация свидетельствует об отсутствии устойчивой судебной практики в вопросах правовых последствий изменения поставщика в договорах поставки энергетических ресурсов, невозможности изменения цены в договорах поставки энергетических ресурсов вследствие смены поставщика.

Кассационный суд считает, что решение обозначенной правовой проблемы является неотложным для обеспечения принципа пропорциональности, то есть надлежащего баланса между интересами около 50 тысяч потребителей и ПОКВПТГ «Полтаватеплоэнерго».

Недавно Временная следственная комиссия Верховной Рады провела проверку тарифной политики в энергетике и выявила нарушения при повышении тарифов на электроэнергию для населения.

А председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечал в соцсетях, что проблема ценообразования на электроэнергию и газ в Украине уже много лет остается не столько экономической, сколько политической. Действия правительства за последние годы вновь подтвердили: тарифы для населения устанавливаются не на основании расчетов, а исходя из политической целесообразности. Последствие — теневые финансовые потоки, отсутствие контроля и системные нарушения.

