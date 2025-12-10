Графіки відключення світла в Києві та Київській області 11 грудня — періоди обмежень

Коли та на скільки годин кияни та жителі області залишаться без світла 11 грудня.

Фото: tsn.ua

У четвер, 11 грудня, в Україні діятимуть почергові відключення електроенергії протягом усього дня — з опівночі до 23:59.

Для споживачів застосовуватись графіки погодинних відключень, для промисловості — графіки обмеження потужності.

Графіки відключення світла 11 грудня в Києві та області

Стабілізаційні графіки, оприлюднені для Києва та Київської області на 11 грудня, демонструють значне навантаження на систему електропостачання: у більшості черг світло буде відсутнє від 12 до 17 годин на добу. У столиці тривалість вимкнень коливається переважно в межах 13–17 годин, тоді як на Київщині окремі черги мають відключення до 17 годин.

Години без світла в Києві (11 грудня):

Черга: Без світла:

1.1 13 год

1.2 16 год 30 хв

2.1 17 год

2.2 17 год

3.1 14 год 30 хв

3.2 13 год 30 хв

4.1 11 год

4.2 14 год 30 хв

5.1 12 год

5.2 13 год

6.1 13 год

6.2 14 год

Години без світла на Київщині (11 грудня):

Черга: Без світла:

1.1 14 год

1.2 14 год

2.1 14 год

2.2 17 год

3.1 14 год 30 хв

3.2 14 год 30 хв

4.1 13 год 30 хв

4.2 12 год 30 хв

5.1 14 год

5.2 14 год 30 хв

6.1 14 год

6.2 14 год

