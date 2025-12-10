  1. В Украине
График отключения света в Киеве и Киевской области 11 декабря — периоды ограничений

20:30, 10 декабря 2025
Когда и на сколько часов киевляне и жители области останутся без света 11 декабря.
График отключения света в Киеве и Киевской области 11 декабря — периоды ограничений
Фото: tsn.ua
В четверг, 11 декабря, в Украине будут действовать поочередные отключения электроэнергии в течение всего дня — с полуночи до 23:59.

Для бытовых потребителей будут применяться почасовые графики отключений, для промышленности — графики ограничения мощности.

Графики отключения света 11 декабря в Киеве и области

Стабилизационные графики, опубликованные для Киева и Киевской области на 11 декабря, демонстрируют значительную нагрузку на систему электроснабжения: в большинстве очередей свет будет отсутствовать от 12 до 17 часов в сутки. В столице продолжительность отключений преимущественно колеблется в пределах 13–17 часов, тогда как в Киевской области отдельные очереди имеют отключения до 17 часов.

Киев Киевская область отключение света графики отключений света

