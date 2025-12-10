График отключения света в Киеве и Киевской области 11 декабря — периоды ограничений

Когда и на сколько часов киевляне и жители области останутся без света 11 декабря.

Фото: tsn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 11 декабря, в Украине будут действовать поочередные отключения электроэнергии в течение всего дня — с полуночи до 23:59.

Для бытовых потребителей будут применяться почасовые графики отключений, для промышленности — графики ограничения мощности.

Графики отключения света 11 декабря в Киеве и области

Стабилизационные графики, опубликованные для Киева и Киевской области на 11 декабря, демонстрируют значительную нагрузку на систему электроснабжения: в большинстве очередей свет будет отсутствовать от 12 до 17 часов в сутки. В столице продолжительность отключений преимущественно колеблется в пределах 13–17 часов, тогда как в Киевской области отдельные очереди имеют отключения до 17 часов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.