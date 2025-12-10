Українці від 40 років отримають 2000 грн на скринінг здоров’я — як скористатися

Українці від 40 років зможуть пройти обстеження за кошти, що нараховуватимуться на Дія.Картку.

Кабмін ухвалив порядок впровадження загальнонаціональної програми «Скринінг здоров’я 40+». Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Програма спрямована на раннє виявлення хвороб, які найбільше впливають на тривалість і якість життя українців:

серцево-судинні хвороби;

цукровий діабет 2 типу;

проблеми ментального здоровʼя.

За словами Свириденко, програма є простою у користуванні та дозволить своєчасно виявляти ризики, які часто залишаються непоміченими.

У МОЗ роз’яснили, як працюватиме програма.

Що входитиме до скринінгу

Скринінг передбачає фізикальне обстеження, анкетування з оцінкою ризиків, а також низку лабораторних досліджень, що дозволять оцінити роботу серця, судин і нирок. За потреби виконуватимуться додаткові інструментальні обстеження — наприклад, ЕКГ чи добовий моніторинг тиску. Після скринінгу людина отримає персональні рекомендації, а за потреби — призначення необхідних лікарських засобів, передусім тих, які можна отримати через програму «Доступні ліки» безоплатно чи з частковою доплатою.

Як взяти участь

Кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг у застосунку Дія — на 30-й день після свого дня народження. Це стосується всіх українців і українок від 40 років і старше.

Після прийняття запрошення необхідно замовити Дія.Картку в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За 7 днів на неї надійдуть кошти — 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження Скринінгу здоров'я 40+.

Для тих, хто не користується Дією, буде альтернативний шлях через банки та ЦНАПи.

Достатньо через 30 днів після дня народження замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там вам допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку. На нього протягом 7 днів буде зараховано 2000 гривень для оплати скринінгу. Далі все працюватиме так само, як і для користувачів Дії: обираєте медзаклад із затвердженого переліку і проходите комплексне обстеження.

Де можна пройти скринінг

У будь-якому зручному медзакладі — державному, комунальному чи приватному, що бере участь у програмі, незалежно від місця проживання. Головне, щоб заклад відповідав вимогам НСЗУ та МОЗ. Незабаром ці вимоги будуть оприлюднені. Далі буде сформовано та опубліковано офіційний перелік медзакладів, що можуть надавати послугу.

На реалізацію скринінгу в Держбюджеті на 2026 році закладено 10 млрд грн.

