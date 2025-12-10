Украинцы от 40 лет получат 2000 грн на скрининг здоровья — как воспользоваться

Украинцы от 40 лет смогут пройти обследование за средства, которые будут начисляться на карту Дії.

Кабмин утвердил порядок внедрения общенациональной программы «Скрининг здоровья 40+». Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Программа направлена на раннее выявление заболеваний, которые больше всего влияют на продолжительность и качество жизни украинцев:

сердечно-сосудистые заболевания;

сахарный диабет 2 типа;

проблемы ментального здоровья.

По словам Свириденко, программа проста в использовании и позволит своевременно выявлять риски, которые часто остаются незамеченными.

В Минздраве разъяснили, как будет работать программа.

Что будет входить в скрининг

Скрининг предусматривает физикальное обследование, анкетирование с оценкой рисков, а также ряд лабораторных исследований, которые позволят оценить работу сердца, сосудов и почек. При необходимости будут выполняться дополнительные инструментальные обследования — например, ЭКГ или суточный мониторинг давления. После скрининга человек получит персональные рекомендации, а при необходимости — назначение необходимых лекарственных средств, прежде всего тех, которые можно получить через программу «Доступные лекарства» бесплатно или с частичной доплатой.

Как принять участие

Каждый человек в возрасте от 40 лет получит приглашение на скрининг в приложении Дія — на 30-й день после своего дня рождения. Это касается всех украинцев и украинок от 40 лет и старше.

После принятия приглашения необходимо заказать Дія.Карту в приложении или же использовать свою уже оформленную. В течение 7 дней на нее поступят средства — 2000 гривен. Их можно использовать только для прохождения Скрининга здоровья 40+.

Для тех, кто не пользуется Дією, будет альтернативный путь через банки и ЦНАПы.

Достаточно через 30 дней после дня рождения заказать пластиковую карту со специальным счетом в определенных банках и обратиться в ближайший ЦНАП. Там вам помогут подать заявку, подтвердить личность и указать специальный счет в банке. На него в течение 7 дней будет начислено 2000 гривен для оплаты скрининга. Далее все будет работать так же, как и для пользователей Дії: выбираете медучреждение из утвержденного перечня и проходите комплексное обследование.

Где можно пройти скрининг

В любом удобном медучреждении — государственном, коммунальном или частном, которое участвует в программе, независимо от места проживания. Главное, чтобы учреждение соответствовало требованиям НСЗУ и Минздрава. Вскоре эти требования будут опубликованы. Далее будет сформирован и обнародован официальный перечень медучреждений, которые могут предоставлять услугу.

На реализацию скрининга в Госбюджете на 2026 год заложено 10 млрд грн.

