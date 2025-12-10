У Китаї працівники надягали паперові «маски» колег, щоб обдурити розпізнавання облич і прогуляти роботу

Камера спостереження зафіксувала, як співробітники комітету підміняли один одного паперовими масками, щоб обійти систему контролю робочого часу.

В китайському місті Веньчжоу спалахнув скандал: працівники місцевого житлового комітету виготовляли паперові маски з фотографіями облич своїх колег, щоб обманути систему розпізнавання облич під час реєстрації на роботі. Про це повідомляє South China Morning Post.

Місцевий житель на прізвище Лі заявив владі, що секретар комітету разом з кількома співробітниками друкував фото колег на звичайному папері та робив із них маски. Завдяки цьому одна людина могла «відмітитися» за кількох інших. Увесь процес зафіксувала камера спостереження над терміналом, який має підтверджувати особу працівника.

Скільки людей брали участь у схемі — поки невідомо.

Що це за комітети

Житлові комітети в Китаї — це найнижчий рівень міського врядування. Їхні працівники не є держслужбовцями та не отримують державну зарплату, а лише надбавки за роботу.

Реакція китайців: «Це корупція»

Історія швидко розійшлася соцмережами та викликала хвилю обурення. Багато користувачів вимагають звільнення та покарання всіх причетних.

«Це корупція. Усіх мають звільнити. Стільки людей шукають роботу, а вони навіть на роботу не ходять», — написав один з користувачів.

Інші порівнювали ситуацію зі складними умовами праці в приватному секторі, де люди працюють по 12 годин шість днів на тиждень (так званий графік 996).

Водночас дехто вважає, що система фіксації робочого часу взагалі недоречна для житлових комітетів, адже їхні працівники часто працюють поза офісом — ходять по домівках і взаємодіють із мешканцями.

Чи легко обдурити систему розпізнавання облич

Інцидент також підняв питання надійності біометричних систем. За даними ЗМІ, у Китаї можна замовити маски з надрукованим обличчям за 10–40 юанів (приблизно 1,4–5,6 доларів). Такі маски легко обходять камери з низькою роздільною здатністю.

Скаргу жителя Лі влада отримала ще в жовтні. Він повідомив, що відповідь обіцяли надати до 31 грудня.

