В Китае сотрудники надевали бумажные «маски» коллег, чтобы обмануть распознавание лиц и прогулять работу

В китайском городе Вэньчжоу разгорелся скандал: сотрудники местного жилого комитета изготавливали бумажные маски с фотографиями лиц своих коллег, чтобы обмануть систему распознавания лиц при регистрации на работе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Местный житель по фамилии Ли заявил властям, что секретарь комитета вместе с несколькими сотрудниками печатал фото коллег на обычной бумаге и делал из них маски. Благодаря этому один человек мог «отметиться» за нескольких других. Весь процесс зафиксировала камера наблюдения над терминалом, который должен подтверждать личность работника.

Сколько людей участвовало в схеме — пока неизвестно.

Что это за комитеты

Жилые комитеты в Китае — это самый низкий уровень городского управления. Их сотрудники не являются госслужащими и не получают государственную зарплату, а лишь надбавки за работу.

Реакция китайцев: «Это коррупция»

История быстро разошлась по соцсетям и вызвала волну возмущения. Многие пользователи требуют увольнения и наказания всех причастных.

«Это коррупция. Всех нужно уволить. Столько людей ищут работу, а они даже на работу не ходят», — написал один из пользователей.

Другие сравнивали ситуацию со сложными условиями труда в частном секторе, где люди работают по 12 часов шесть дней в неделю (так называемый график 996).

В то же время некоторые считают, что система фиксации рабочего времени вообще неуместна для жилых комитетов, ведь их сотрудники часто работают вне офиса — ходят по домам и взаимодействуют с жителями.

Легко ли обмануть систему распознавания лиц

Инцидент также поднял вопрос надежности биометрических систем. По данным СМИ, в Китае можно заказать маски с напечатанным лицом за 10–40 юаней (примерно 1,4–5,6 доллара). Такие маски легко обходят камеры с низким разрешением.

Жалобу жителя Ли власти получили еще в октябре. Он сообщил, что ответ обещали предоставить до 31 декабря.

