В Одесской области разоблачили братьев, которые без лицензии организовали онлайн-казино

В Одесской области правоохранители разоблачили братьев, 26 и 25 лет, которые создали и обеспечили функционирование мобильного приложения для игры в онлайн-покер. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

«Чтобы бизнес приносил прибыль, они рекламировали приложение в социальных сетях. Никаких лицензий для такой деятельности дельцы не получали», — говорится в заявлении.

Отмечается, что злоумышленники создали приложение для мобильных устройств. Игроки онлайн вносили средства и после этого могли участвовать в игре. Для популяризации приложения фигуранты поддерживали его стабильное функционирование и рекламировали в сети интернет.

Правоохранители провели обыски и изъяли мобильные устройства, черновые записи, колоды карт, покерные фишки и автомобиль BMW.

