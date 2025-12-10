35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Вооруженная агрессия против Украины не только изменила жизнь миллионов граждан, но и поставила новый вызов: как решать вопрос морального вреда, причиненного войной. Решение Верховного суда демонстрирует постепенное формирование практики, которая может стать фундаментом для будущих международных исков.

Трагедия как юридический прецедент

Боевые действия в Украине стимулируют новое развитие практики возмещения морального вреда. Об этом свидетельствует решение Кассационного гражданского суда ВС, который вынес постановление по делу №487/7422/24.

В августе 2024 года мужчина обратился в суд с иском к государству-агрессору о возмещении морального вреда. Исковое заявление мотивировано тем, что в связи с началом вооруженной агрессии в конце февраля — начале марта 2022 года боевые действия уже происходили возле Николаева. Из-за опасности, вызванной регулярными обстрелами города, ухудшения состояния здоровья, стресса и отсутствия водоснабжения истец со своей семьей был вынужден выехать в поселок Кривое Озеро Николаевской области. Получив статус внутренне перемещенного лица, истец был вынужден привыкать к ухудшению уровня жизни и прилагать значительные усилия для организации жизни семьи, получения медицинских услуг и прочего.

Из-за причиненных страданий и утраты привычного образа жизни истец оценил компенсацию за причиненный моральный вред в размере 35 тысяч евро, что на тот момент было эквивалентно почти 1,6 млн грн (1594239,50 грн). В данном случае ответчик (государство-агрессор) является субъектом, вследствие вооруженной агрессии которого нарушены права и свободы граждан, в частности личные права истца. Именно на ответчика возложена обязанность по возмещению причиненных убытков в соответствии с положениями статей 23 и 1167 ГК Украины. Однако заочным решением Кривоозерского районного суда Николаевской области от 7 апреля 2025 года в удовлетворении иска было отказано.

«В подтверждение причинения морального вреда истцом не предоставлены надлежащие и допустимые доказательства, а изложенные в исковом заявлении его утверждения о причиненной душевной, неутихающей боли, риске быть раненным и погибнуть являются общими утверждениями, которые также касаются миллионов жителей Украины, ставших жертвами вследствие вооруженной агрессии российской федерации», — подчеркнул Кривоозерский районный суд Николаевской области.

Постановлением Николаевского апелляционного суда от 21 мая 2025 года заочное решение Кривоозерского районного суда Николаевской области отменено, а иск удовлетворен частично: денежная компенсация морального вреда определена в размере 50 тысяч грн. Решение апелляционной инстанции мотивировано тем, что вывод суда первой инстанции основан на неправильном применении законодательных норм.

«Судебное решение апелляционного суда мотивировано тем, что вывод суда первой инстанции о необходимости истцу дополнительно подтверждать причинно-следственную связь между виновными действиями причинителя вреда, то есть российской федерации, и причинением ему, как потерпевшему от российской военной агрессии, вследствие изменения своего места проживания, что привело к изменению его образа жизни и нарушению рабочих и личных связей, морального вреда, является ошибочным толкованием закона», — отметил Николаевский апелляционный суд.

Как указано в решении апелляционной инстанции, «районный суд не обратил внимания на то, что истцом предоставлено подтверждение вынужденного изменения им места проживания в связи с вооруженной агрессией на более безопасное место, а именно в пгт Кривое Озеро Николаевской области, что исключает сомнения в необходимости истцу прилагать дополнительные усилия для организации своей жизни при утрате его привычного ритма».

Не удовлетворившись таким решением, истец обратился в Верховный суд. В кассационной жалобе говорится о необходимости взыскания с государства-агрессора денежной компенсации в размере заявленной суммы – 1594239,50 грн. Руководствуясь требованиями частей первой и второй статьи 400 ГПК Украины, суд кассационной инстанции проверил правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального или процессуального права.

По принципу генерального деликта Анализируя материалы дела, Кассационный гражданский суд ВС исходил из того, что «по общему правилу вред, причиненный в Украине физическому лицу в результате противоправных действий любого другого лица (субъекта), может быть возмещен по решению суда Украины (по принципу генерального деликта)».

Речь идет о статье 1166 Гражданского кодекса, которая устанавливает общее правило ответственности за причинение вреда и является ключевой нормой деликтного права. Это означает, что любое лицо, причинившее вред другому лицу, обязано его возместить, если иное не предусмотрено законом.

«Российская федерация, совершившая неспровоцированный и полномасштабный акт вооруженной агрессии против Украинского государства, многочисленные акты геноцида Украинского народа, не вправе далее ссылаться на свой судебный иммунитет, отрицая тем самым юрисдикцию судов Украины на рассмотрение и разрешение дел о возмещении вреда, причиненного такими актами агрессии физическому лицу — гражданину Украины. Обращение истца в украинский суд следует считать единственным разумно доступным средством защиты права, лишение которого означало бы лишение такого права вообще, то есть отрицало бы саму сущность такого права», — отмечается в постановлении Кассационного гражданского суда ВС.

Суд кассационной инстанции решил взыскать с государства российская федерация в пользу мужчины денежную компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч грн. В своем решении КГС ВС ссылается не только на практику Верховного Суда, но и на резолюции, принятые на уровне ООН, в которых осуждается агрессия российской федерации против Украины как беспрецедентный акт, который «провоцирует самый тяжелый гуманитарный кризис в Европе с наибольшим количеством жертв, самым масштабным внутренним и внешним перемещением населения со времен Второй мировой войны».

Постановление КГС ВС о взыскании с государства-агрессора морального вреда не означает автоматического получения средств. На практике исполнение таких решений имеет свои особенности. Россия не признает юрисдикцию украинских судов и не сотрудничает в сфере принудительного исполнения, поэтому добровольно такие суммы не выплачивает, а украинские органы исполнительной службы не имеют возможности осуществить взыскание на российской территории. В то же время данное судебное решение имеет важное юридическое значение для истца, поскольку фиксируется сам факт причинения вреда и подтверждается право на компенсацию.

Автор: Валентин Коваль

