Полномочия перераспределяют: Минобороны передает промышленный блок Минэкономики

Министерство обороны в ближайшее время официально передаст Министерству экономического развития и торговли полномочия по формированию и реализации государственной промышленной политики. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, соответствующее решение уже принято Министром обороны: отныне вопросы государственной промышленной политики больше не входят в компетенцию Департамента стратегических отраслей промышленности Минобороны.

Параллельно Минэкономики разработало и вынесло на рассмотрение правительства изменения, которые Кабинет Министров утвердил постановлением от 5 ноября 2025 года № 1425 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно отдельных вопросов производства промышленной продукции». Постановление фактически закрепило переход значительной части полномочий в сфере промышленной политики к Министерству экономики.

Для полного урегулирования передачи функций Минобороны инициировало изменения в постановление КМУ от 26.11.2014 № 671 (в редакции от 21.07.2025 № 905). Эти изменения юридически оформят передачу полномочий, которые оборонное ведомство получило после присоединения Минстратегпрома.

После завершения реформы Минобороны сосредоточится на своем ключевом приоритете — формировании и реализации государственной военно-промышленной политики. В частности, речь идет о разработке политики в сфере оборонно-промышленного комплекса и наращивании производства украинских образцов вооружения и военной техники предприятиями ОПК.

