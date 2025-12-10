  1. В Україні

Повноваження перерозподіляють: Міноборони передає промисловий блок Мінекономіки

17:48, 10 грудня 2025
Повноваження з питань формування та реалізації державної промислової політики будуть передані до Мінекономіки.
Повноваження перерозподіляють: Міноборони передає промисловий блок Мінекономіки
Міністерство оборони найближчим часом офіційно передасть до Міністерства економічного розвитку і торгівлі повноваження з формування та реалізації державної промислової політики. Про це повідомили у відомстві.

Як зазначається, відповідне рішення вже ухвалено Міністром оборони: відтепер питання державної промислової політики більше не входить до компетенції Департаменту стратегічних галузей промисловості Міноборони.

Паралельно Мінекономіки розробило й винесло на розгляд уряду зміни, які Кабінет Міністрів затвердив постановою від 5 листопада 2025 року № 1425 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо окремих питань виробництва промислової продукції». Постанова фактично закріпила перехід значної частини повноважень у сфері промислової політики до Міністерства економіки.

Для повного унормування передачі функцій Міноборони ініціювало зміни до постанови КМУ від 26.11.2014 № 671 (у редакції від 21.07.2025 № 905). Ці зміни юридично оформлять передачу повноважень, які оборонне відомство отримало після приєднання Мінстратегпрому.

Після завершення реформи Міноборони зосередиться на своєму ключовому пріоритеті — формуванні та реалізації державної військово-промислової політики. Зокрема, йдеться про розробку політики у сфері оборонно-промислового комплексу та нарощування виробництва українських зразків озброєння і військової техніки підприємствами ОПК.

Мінекономіки Міноборони

