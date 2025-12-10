  1. Публикации
НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

13:32, 10 декабря 2025
В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг
Фото: 5.ua
На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №14282, который предусматривает внесение изменений в ряд законов с целью усиления гарантий деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

По словам авторов, проект закона направлен на обеспечение прозрачности, независимости и эффективности регуляторного органа, что является ключевым для стабильности энергетического рынка и выполнения обязательств Украины перед Европейским Союзом и Энергетическим сообществом.

Регулятор получает новые полномочия и четкие механизмы контроля, а также меняется система оплаты труда его сотрудников, вводятся публичные консультации по тарифам и прозрачное обнародование решений на веб-сайте.

Законопроект предусматривает ряд изменений в действующих законах, в частности:

  • В Законе Украины «О питьевой воде и водоснабжении» будет исключен абзац, ограничивающий полномочия регулятора.
  • В Законе «О центральных органах исполнительной власти» уточняется применение положений закона к НКРЭКП и её сотрудникам, а также определяется, что вопросы деятельности Комиссии в Кабинете Министров Украины представляет её председатель.
  • Закон «О Кабинете Министров Украины» дополняется нормами об участии Кабмина в назначении членов НКРЭКП, а также определяет особенности отношений правительства и регулятора.
  • Закон «О государственной службе» дополняется нормами о статусе сотрудников НКРЭКП, приравнивая их по некоторым положениям к должностным лицам Национального банка Украины.

Особое внимание уделяется Закону «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг». Законопроект уточняет статус регулятора, его структуру и численность сотрудников, порядок организации работы, конкурсный отбор и назначение членов НКРЭКП. Вводятся четкие правила независимости регулятора от влияния органов власти, политических сил и коммерческих структур.

Одним из ключевых нововведений является отказ от президентской модели управления регулятором: председателя НКРЭКП больше не назначает Президент, а выбирают сами члены Комиссии. Это устраняет политическую зависимость и возвращает регулятор к классической европейской модели корпоративного самоуправления.

В то же время законопроект ликвидирует прежнюю разветвлённую сеть территориальных органов как отдельных юридических лиц. Теперь они будут функционировать только как структурные подразделения без статуса юрлица, что позволяет централизовать управление и сократить административные расходы.

Существенно обновляется и порядок формирования состава регулятора. Вводится новая конкурсная процедура с расширенным участием международных партнеров: в состав конкурсной комиссии входят международные эксперты, в том числе представители Европейской Комиссии и Секретариата Энергетического Сообщества, которые получают формализованные полномочия в процессе отбора. Таким образом, комиссия становится независимым органом надзорного типа, а конкурсы — прозрачными и высококонкурентными.

Отдельный блок изменений касается стабильности и предсказуемости работы регулятора. Вводится жёсткая ротация: члены НКРЭКП могут занимать должность не более двух сроков, а ежегодно проводится плановое обновление состава через открытый конкурс. Это предотвращает концентрацию влияния и гарантирует стабильность принятия решений.

Сотрудникам регулятора предлагаются оклады, привязанные к прожиточному минимуму: председатель — 75, члены комиссии — 60, руководители аппарата и другие сотрудники — от 15 до 30 минимумов. Предусмотрены также надбавки за интенсивность, премии и социальные гарантии, включая материальную помощь для оздоровления и решения бытовых вопросов.

Документ регламентирует и процедуру проведения публичных консультаций по проектам решений, тарифам и инвестиционным программам, а также детально определяет порядок конкурсного отбора членов Комиссии. Также законопроект совершенствует порядок контроля за субъектами хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг, предусматривает прозрачное ведение лицензионного реестра и публикацию всех решений на веб-сайте регулятора.

Как говорится в пояснительной записке, не менее важным элементом является финансовая независимость. Законопроект закрепляет, что Министерство финансов не имеет права изменять смету НКРЭКП, а требования Кабмина относительно численности или структуры аппарата не распространяются на Регулятор. В случае коллизий преимущество отдается нормам специального закона и актам самой Комиссии — то есть регулятор получает законодательно защищённый автономный бюджет.

По словам авторов проекта, цель изменений — усилить независимость и эффективность Нацкомиссии, обеспечить прозрачность тарифообразования и защиту прав потребителей в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Автор: Анастасия Гришкова

