Компенсация за неиспользованный отпуск — когда начисляется ЕСВ

Суммы денежных компенсаций в случае неиспользования ежегодных отпусков в размерах, предусмотренных законодательством, являются базой для начисления единого взноса.

Плательщики единого взноса должны четко понимать, в каких случаях компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска является базой для начисления ЕСВ. Важным критерием в этом вопросе является время выплаты — до или после увольнения работника. Об этом напомнило Главное управление ГНС в Киевской области.

Согласно абзацу второму п. 1 части первой ст. 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее — Закон № 2464) плательщиками единого взноса, в частности, являются предприятия, учреждения и организации, другие юрлица, образованные в соответствии с законодательством Украины, независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, которые используют труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, либо по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с ФЛП, если выполняемые работы (предоставляемые услуги) соответствуют видам деятельности согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей), в том числе филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения указанных предприятий, учреждений и организаций, других юрлиц, которые имеют отдельный баланс и самостоятельно ведут расчеты с застрахованными лицами (далее — работодатели).

Пунктом 1 части первой ст. 7 Закона № 2464 определено, что базой начисления единого взноса работодателями является сумма начисленной каждой застрахованной личности заработной платы по видам выплат, которые включают основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, которые определяются в соответствии с Законом Украины от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР «Об оплате труда».

Суммы денежных компенсаций в случае неиспользования ежегодных (основного и дополнительных) отпусков в размерах, предусмотренных законодательством, являются базой для начисления единого взноса.

Статьей 116 Кодекса законов о труде Украины определено, что при увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения.

Предприятие после увольнения работника не несет обязательства страхователя, а соответственно и плательщика страховых взносов.

Следовательно, лицам, которым после увольнения с работы начислена компенсация за неиспользованный отпуск, единый взнос на указанные суммы не начисляется.

