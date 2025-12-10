Как уменьшить стресс в течение рабочей недели — советы медиков

Специалисты отмечают: когда стресс из-за работы становится хроническим и влияет на вашу повседневную жизнь, начинаются проблемы.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний дал несколько советов, как уменьшить стресс в течение рабочей недели.

«Если вы чувствуете определенное напряжение во время выполнения рабочих задач, особенно когда “горят” дедлайны, — это нормально. Однако когда стресс из-за работы становится хроническим и влияет на вашу повседневную жизнь, начинаются проблемы», — говорят в центре.

Там отмечают, что регулярные сообщения в рабочих чатах, звонки от коллег в выходные могут беспокоить и способствовать постоянному ощущению тревоги и напряжения, влиять на физическое и эмоциональное состояние.

Как минимизировать рабочий стресс и уменьшить его влияние на повседневную жизнь, рассказали в Тернопольском областном центре контроля и профилактики заболеваний:

Важно осознать, как стресс влияет на вашу жизнь. Первое, что стоит сделать, — это знать симптомы стресса и уметь их идентифицировать. Если в конце рабочего дня вы чувствуете себя эмоционально истощенными и без настроения, обратите на это внимание. Долгосрочное воздействие неконтролируемого стресса может повлиять на ваше тело и психическое здоровье.

Записывайте стрессовые ситуации. Это может помочь выявить, что именно вас тревожит. Попробуйте вести дневник в течение 1 недели, чтобы отслеживать триггер и вашу реакцию на него. Вам могут помочь такие вопросы: «Какое чувство у меня возникло? Какой была моя реакция? Есть ли способ это решить?»

Обязательно находите свободные минутки только для себя. Делайте перерывы в работе. Важно не проверять рабочую почту и отключать телефоны вечером, когда вы отдыхаете.

Учитесь тайм-менеджменту. Сначала попробуйте определить приоритетные задачи: составьте список и разделите их по важности. Это может помочь преодолеть прокрастинацию, если вы выделите блоки для глубокой и концентрированной работы. Выберите такой способ планирования, который вам больше всего подходит, и старайтесь пользоваться им постоянно.

Сбалансируйте работу и личную жизнь. Если вы на связи круглосуточно, это быстро вас истощит. Важно установить четкие границы между работой и домом. Вы можете установить определенные правила, например, в какие временные промежутки вы проверяете почту, общаетесь, проводите встречи.

Своевременно уходите в отпуск. Возможность «отключиться» от обязанностей — хорошая возможность отдохнуть и расслабиться. Для этого не обязательно ехать куда-то далеко. Однодневные выезды в лес или прогулки по парку, или поездка за город помогут перезагрузиться.

Поговорите со своим руководством. В спокойной атмосфере обсудите ваше ощущение перегруженности сложными задачами. Не стоит делать это в формате «жалоб». Важно, чтобы вы говорили с позиции решения проблемы.

Умейте отпустить перфекционизм. Нам иногда бесконечно хочется совершенствовать наши отчеты и презентации, однако важно вовремя остановиться. Хотя перфекционизм и имеет положительные стороны, он может вызвать дополнительный стресс и выгорание. Не воспринимайте лично неудачи или ошибки.

Воздержитесь от сплетен. Конфликты на рабочем месте могут существенно повлиять на ваше эмоциональное состояние. Если вы знаете, что некоторые коллеги склонны к сплетням, старайтесь проводить с ними меньше времени или выбирайте «безопасные» темы для разговора.

Изучите практики релаксации и выполняйте их. Успокоиться во время стрессовой ситуации могут помочь дыхательные упражнения, медитации, прогулки рядом с офисом и тому подобное. Превратите такие практики в привычку.

Обратитесь за консультацией к специалисту. Если вы чувствуете перегрузку на работе, постоянную тревогу и эмоциональное истощение, специалист поможет вам разобраться с причинами и найти способ уменьшить стресс, расслабиться, заботиться о себе. Вы можете обратиться за первичной консультацией к семейному врачу или к психологу либо психотерапевту.

