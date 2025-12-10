Як зменшити стрес під час робочого тижня — поради медиків

Спеціалісти зазначають, коли стрес через роботу стає хронічним та впливає на ваше повсякденне життя, починаються проблеми

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб дав кілька порад, як зменшити стрес під час робочого тижня.

«Якщо ви відчуваєте певну напругу під час виконання робочих завдань, особливо, коли «горять» дедлайни, — це нормально. Проте, коли стрес через роботу стає хронічним та впливає на ваше повсякденне життя, починаються проблеми», - кажуть у центрі.

Там зазначають, що регулярні повідомлення в робочих чатах, дзвінки від колег у вихідні можуть бентежити та сприяти постійному відчуттю тривоги та напруги, впливати на фізичне та емоційне самопочуття.

Як мінімізувати робочий стрес і зменшити його вплив на повсякденне життя, розповіли у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб:

- Важливо усвідомити як стрес впливає на ваше життя. Перше, що варто зробити, — це знати симптоми стресу та вміти їх ідентифікувати. Якщо в кінці робочого дня ви почуваєтеся емоційно виснаженими та без настрою, зверніть на це увагу. Довгостроковий вплив неконтрольованого стресу може вплинути на ваше тіло та психічне здоров’я.

- Нотуйте стресові ситуації. Це може допомогти виявити, що саме вас турбує. Спробуйте вести щоденник протягом 1 тижня, щоби відстежити тригер і вашу реакцію на нього. Вам можуть допомогти такі запитання: «Яке почуття в мене виникло? Якою була моя реакція? Чи є спосіб це вирішити?»

- Обов’язково знаходьте вільні хвилинки лише для себе. Робіть перерви в роботі. Важливо не перевіряти робочу пошту та відключати телефони ввечері, коли ви відпочиваєте.

- Вчіться тайм менеджменту. Спочатку спробуйте визначити пріоритетні завдання: складіть список і розділіть їх за важливістю. Це може допомогти подолати прокрастинацію, якщо ви виділите блоки для глибокої та сконцентрованої роботи. Виберіть такий спосіб планування, який вам найбільше підходить, і намагайтеся ним користуватися постійно.

- Збалансуйте роботу та особисте життя. Якщо ви в доступі цілодобово, це швидко вас виснажить. Важливо встановити чіткі межі між роботою та домом. Ви можете встановити певні правила, наприклад, у які часові проміжки ви перевіряєте пошту, спілкуєтеся, проводите зустрічі.

- Вчасно ходіть у відпустку. Можливість «відключитися» від обов’язків хороша нагода відпочити та розслабитися. Для цього не обов’язково їздити кудись далеко. Одноденні вилазки в ліс чи прогулянки парком або поїздка за місто допоможуть перезавантажитися.

- Поговоріть зі своїм керівництвом. У спокійній атмосфері обговоріть ваше відчуття перевантаженості складними завданнями. Не варто це робити у форматі «скарг». Важливо, щоби ви говорили з позиції розв’язання проблеми.

- Умійте відпустити перфекціонізм. Нам інколи нескінченно хочеться вдосконалювати наші звіти та презентації, проте важливо вчасно зупинитися. . Але хоч перфекціонізм і має позитивні переваги, він може спричинити додатковий стрес і вигорання. Не сприймайте особисто невдачі чи помилки.

- Утримайтеся від пліток. Конфлікти на робочому місці можуть суттєво вплинути на ваше емоційне самопочуття. Якщо ви знаєте, що деякі колеги схильні попліткувати, намагайтеся проводити з ними менше часу або обирайте «безпечні» теми для розмови.

- Вивчіть практики релаксації та виконуйте їх. Заспокоїтися під час стресової ситуації можуть допомогти дихальні вправи, медитації, погулянки поблизу офісу тощо. Перетворіть такі практики на звичку.

- Зверніться за консультацією до спеціаліста. Якщо ви відчуваєте перевантаження на роботі, постійну тривогу та емоційне виснаження, фахівець допоможе вам розібратися з причинами та знайти спосіб зменшити стрес, розслабитися, піклуватися про себе. Ви можете звернутися за первинною консультацією до сімейного лікаря або ж до психолога чи психотерапевта.

