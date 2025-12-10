В Одесской области разоблачили дельца, который сам пытался бежать за границу и способствовал еще 10 уклонистам

Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к указанному преступлению.

В Одесской области правоохранители задержали 31-летнего жителя города Вилково, который пытался пересечь границу вне пунктов пропуска. Об этом сообщила полиция Одесской области.

В полиции отметили, что мужчина, желая покинуть Украину, нашел в одном из мессенджеров пока неустановленное лицо, которое за денежное вознаграждение в размере от 3 до 10 тысяч долларов способствовало военнообязанным пересекать границу вне пунктов пропуска. Ему пообещали помочь выехать в Молдову за максимальную цену.

«Вместе с тем ему предложили скидку 50 %, если он сопроводит еще десять мужчин в возрасте от 24 до 39 лет из Одесской, Ивано-Франковской, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Согласившись, фигурант перечислил на криптокошелек куратора задаток в сумме 3 тыс. долларов и по дальнейшим указаниям прибыл в Одессу, где забрал заранее подготовленный для него микроавтобус и десятерых попутчиков. С ними он доехал до одного из приграничных населенных пунктов Раздельнянского района, а далее должен был получить информацию, где можно перейти украинско-молдовскую границу. Но правоохранители пресекли сделку», — говорится в сообщении.

Относительно военнообязанных мужчин, которые собирались незаконно пересечь государственную границу Украины, пограничники составили протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф или административный арест.

Перевозчика задержали, а мобильный телефон и транспортное средство изъяли как вещественные доказательства. Суд удовлетворил ходатайство следователей и наложил арест на это имущество.

«Согласно санкции ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. грн. Устанавливается полный круг лиц, причастных к указанному преступлению», — сообщил следователь следственного отдела территориального подразделения полиции Алексей Кольцов.

