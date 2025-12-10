  1. В Украине

В Одесской области разоблачили дельца, который сам пытался бежать за границу и способствовал еще 10 уклонистам

22:58, 10 декабря 2025
Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к указанному преступлению.
В Одесской области разоблачили дельца, который сам пытался бежать за границу и способствовал еще 10 уклонистам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области правоохранители задержали 31-летнего жителя города Вилково, который пытался пересечь границу вне пунктов пропуска. Об этом сообщила полиция Одесской области.

В полиции отметили, что мужчина, желая покинуть Украину, нашел в одном из мессенджеров пока неустановленное лицо, которое за денежное вознаграждение в размере от 3 до 10 тысяч долларов способствовало военнообязанным пересекать границу вне пунктов пропуска. Ему пообещали помочь выехать в Молдову за максимальную цену.

«Вместе с тем ему предложили скидку 50 %, если он сопроводит еще десять мужчин в возрасте от 24 до 39 лет из Одесской, Ивано-Франковской, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Согласившись, фигурант перечислил на криптокошелек куратора задаток в сумме 3 тыс. долларов и по дальнейшим указаниям прибыл в Одессу, где забрал заранее подготовленный для него микроавтобус и десятерых попутчиков. С ними он доехал до одного из приграничных населенных пунктов Раздельнянского района, а далее должен был получить информацию, где можно перейти украинско-молдовскую границу. Но правоохранители пресекли сделку», — говорится в сообщении.

Относительно военнообязанных мужчин, которые собирались незаконно пересечь государственную границу Украины, пограничники составили протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф или административный арест.

Перевозчика задержали, а мобильный телефон и транспортное средство изъяли как вещественные доказательства. Суд удовлетворил ходатайство следователей и наложил арест на это имущество.

«Согласно санкции ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. грн. Устанавливается полный круг лиц, причастных к указанному преступлению», — сообщил следователь следственного отдела территориального подразделения полиции Алексей Кольцов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]