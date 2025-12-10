На Одещині викрили ділка, який сам тікав за кордон і сприяв ще 10 ухилянтам

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вказаного злочину.

На Одещині правоохоронці затримали 31-річного жителя міста Вилкове, який хотів перетнути кордон поза межами пунктів пропуску. Про це повідомила поліція Одеської області.

У поліції зазначили, що чоловік, бажаючи покинути Україну, підшукав в одному з месенджерів невстановлену наразі особу, яка за грошову винагороду в розмірі від 3 до 10 тисяч доларів сприяла військовозобов’язаним перетнути кордон поза межами пунктів пропуску. Чоловіку пообіцяли допомогти виїхати до Молдови за максимальну ціну.

«Разом з тим запропонували знижку 50 %, якщо він супроводить ще десятьох чоловіків віком від 24 до 39 років з Одещини, Івано-Франківщини, Київщини, Сумщини, Дніпропетровщини та Херсонщини.

Погодившись, фігурант перерахував на криптогаманець куратору завдаток у сумі 3 тис. доларів і за подальшими вказівками прибув до Одеси, де забрав завчасно підготовлений для нього мікроавтобус та десятьох попутників. Із ними фігурант доїхав до одного з прикордонних населених пунктів Роздільнянського району, а далі мав отримати інформацію, де можна перейти українсько-молдовський кордон. Але правоохоронці припинили оборудку», - йдеться у повідомленні.

Відносно військовозобовʼязаних чоловіків, які збирались незаконно перетнути державний кордон України, прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує штраф або адміністративний арешт.

Перевізника затримали і вилучили в нього в якості речових доказів мобільний телефон та транспортний засіб. Суд задовольним клопотання слідчих та наклав на це майно арешт.

«Згідно з санкцією ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 242 тис. грн. Встановлюється повне коло осіб, причетних до вказаного злочину», - повідомив слідчий слідчого відділу територіального підрозділу поліції Олексій Кольцов.

