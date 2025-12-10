На Одещині викрили братів, які без ліцензії організували онлайн-казино

Правоохоронці вилучили мобільні пристрої, чорнові записи, колоди карт, покерні фішки та автомобіль BMW.

На Одещині правоохоронці викрили братів, 26-ти та 25-ти років, які створили та забезпечили функціонування мобільного додатку для гри в онлайн-покер. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

«Щоб бізнес приносив прибуток, рекламували додаток у соцмережах. Жодних ліцензій для такої діяльності ділки не отримували», - йдеться у заяві.

Зазначається, що зловмисники створили додаток для мобільних пристроїв. Гравці онлайн вносили кошти та після цього могли брали участь у грі. Для популяризації додатку фігуранти підтримували його стабільне функціонування та рекламували у мережі інтернет.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні пристрої, чорнові записи, колоди карт, покерні фішки та автомобіль BMW.

