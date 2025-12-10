Верховный Суд подверг сомнению назначение заведующего психосоматическим отделением опекуном пациента

Верховный Суд отменил постановление и направил дело на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Признание лица недееспособным должно основываться на обоснованном заключении судебно-психиатрической экспертизы, которое содержит информацию о динамике психического состояния, начале заболевания, истории лечения и подтверждает наличие стойкого хронического психического расстройства. Назначение опекуна осуществляется судом с учетом способности лица выполнять опекунские обязанности, характера личных отношений с подопечным, наличия родственников с преимущественным правом на опекунство и соответствия такого назначения интересам подопечного.

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу ОСОБА_1 по делу по заявлению КНП Сумского областного совета «Областная клиническая специализированная больница» о признании недееспособным ОСОБА_1.

КНП Сумского областного совета «Областная клиническая специализированная больница» просило признать ОСОБА_1 недееспособным, установить над ним опеку, назначив опекуном ОСОБА_2, ссылаясь на то, что ОСОБА_1 находится на лечении, имеет инвалидность II группы с детства по состоянию психического здоровья. Вследствие психического заболевания ОСОБА_1 утратил способность осознавать значение своих действий и руководить ими, нуждается в постороннем уходе и опеке, его состояние ухудшается.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, мотивировав свое решение необоснованностью требования. Суд критически оценил предоставленное заключение эксперта в связи с его неполнотой и противоречивостью медицинской документации, положенной в основу заключения, а также ссылками на неподтвержденные источники происхождения определенной информации.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое — о удовлетворении заявления, указав, что проведение судебной экспертизы для определения психического состояния лица в этой категории дел является обязательным. Поэтому в случае признания заключения эксперта необоснованным или таким, что противоречит другим материалам дела, либо вызывает сомнения в его правильности, суд должен был назначить повторную экспертизу. Повторно исследовав составленное судебным экспертом заключение судебно-психиатрической экспертизы, апелляционный суд отметил, что экспертиза проведена с соблюдением установленного порядка, а выводы эксперта должным образом обоснованы.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с таким выводом апелляционного суда, отменил постановление и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Суд при наличии достаточных данных о психическом расстройстве здоровья физического лица назначает для установления его психического состояния судебно-психиатрическую экспертизу (ст. 298 ГПК Украины).

В данном деле была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой составлено заключение судебно-психиатрического эксперта, согласно которому ОСОБА_1 страдает хроническим психическим заболеванием в форме шизофрении, другой тип, непрерывное течение со стабильным дефектом. По своему психическому состоянию он не может понимать значение своих действий и руководить ими.

Согласно ч. 2 ст. 113 ГПК Украины, если заключение эксперта будет признано необоснованным или таким, что противоречит другим материалам дела либо вызывает сомнения в его правильности, суд может назначить повторную экспертизу, которая поручается другому эксперту (экспертам).

Однако апелляционный суд не учел процессуальный порядок опровержения выявленных фактов необоснованности заключения судебной экспертизы, а также необходимость применения специальных знаний в иной сфере, чем право, без которых правильно установить соответствующие обстоятельства невозможно.

Кроме того, апелляционный суд оставил без внимания, что вмешательство в частную жизнь ОСОБА_1 является очень серьезным. Ведь оно приводит к тому, что он оказывается в полной зависимости почти во всех сферах жизни от своего официального представителя — опекуна, против назначения которого он возражал. Цель такого вмешательства надлежащим образом не определена. Оценка пропорциональности такого вмешательства судом апелляционной инстанции не проведена.

Также суд апелляционной инстанции не дал надлежащей оценки представлению органа опеки и попечительства о назначении опекуном над ОСОБА_1 заведующего психосоматическим отделением КНП СОС «Областная клиническая специализированная больница» ОСОБА_2.

Положениями ст. 63 ГК Украины установлено, что опекуном или попечителем может быть только:

физическое лицо с полной гражданской дееспособностью;

физическое лицо может быть назначено опекуном или попечителем только по ее письменному заявлению.

Опекун или попечитель назначаются преимущественно из лиц, состоящих в семейных, родственных отношениях с подопечным, с учетом личных отношений между ними, возможности лица выполнять обязанности опекуна или попечителя. Физическому лицу может быть назначено один или несколько опекунов или попечителей.

Апелляционный суд не установил, в каких отношениях с ОСОБА_2 находится ОСОБА_1, какие личные отношения сложились между ними, учитывая нахождение последнего на лечении в КНП СОС «Областная клиническая специализированная больница», где работает ОСОБА_2, и будет ли такое назначение соответствовать интересам ОСОБА_1.

Верховный Суд обращает внимание, что в кассационной жалобе ОСОБА_1, как лицо, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, указывает, что у него есть родственники (мать, сестра), которые согласно ч. 4 ст. 63 ГК Украины имеют преимущественное право в решении вопроса о назначении опекуна.

Учитывая изложенное, подлежат установлению обстоятельства относительно наличия у ОСОБА_1 родственников, а также близких социальных контактов по адресу места его регистрации и по адресу фактического проживания, которые, по данным КНП СОС «Областная клиническая специализированная больница», отличаются.

Постановление Верховного Суда по делу № 585/1088/24 (производство № 61-7918св25).

