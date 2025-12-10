В Украину могли завезти опасные чашки — как они выглядят, фото
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что получила через Систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) уведомление от компетентного органа Республики Польша о выявлении опасной нехозяйственной продукции.
«Речь идет о стеклянной чашке китайского происхождения, украшенной цветами, грибами и листьями. Установлено превышение норм миграции свинца и кадмия в товаре, что представляет опасный риск для здоровья человека», — говорится в сообщении.
Госпродпотребслужба рекомендует потребителям:
воздержаться от покупки этих чашек;
не использовать продукцию, если она уже была приобретена;
в случае выявления такой чашки в обороте — сообщить в территориальный орган Госпродпотребслужбы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.