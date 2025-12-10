Верховный Суд подтвердил: материалы из другого производства, полученные через временный доступ, являются допустимыми доказательствами

Вещи и документы, полученные в порядке временного доступа из другого уголовного производства, могут быть использованы в уголовном производстве как доказательства, и тот факт, что они получены на основании положений УПК Украины, которые регламентируют осуществление и реализацию мер обеспечения уголовного производства и не являются следственным действием, не влияет на их допустимость.

К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 638/18926/23.

В этом уголовном производстве объединенная палата КУС решала вопрос, влияет ли на допустимость доказательств их получение в порядке временного доступа, а не в ходе проведения следственных действий.

По результатам рассмотрения производства ОП КУС указала, что порядок получения доказательств посредством осуществления следственных (розыскных) действий в уголовном производстве регулируется разд. III УПК Украины, а гл. 4 этого Кодекса установлены критерии допустимости доказательств. В то же время временный доступ к вещам и документам является мерой обеспечения уголовного производства и предусмотрен разд. II УПК Украины.

При этом согласно предписаниям ст. 166 УПК Украины в случае невыполнения определения о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которой предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании определения, имеет право вынести определение о разрешении на проведение обыска согласно положениям этого Кодекса с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов, то есть материальных носителей информации (фактических данных), которые являются доказательствами в уголовном производстве.

Предписания указанной нормы, как и те, что предусмотрены ст. 93 УПК Украины, убедительно свидетельствуют, что стороны имеют право собирать доказательства не только путем проведения следственных (розыскных) действий, но и путем осуществления других действий, которые способны обеспечить предоставление суду надлежащих и допустимых доказательств в порядке, предусмотренном законом.

ОП КУС пришла к выводу, что надежность источника происхождения и доказательств, полученных с помощью временного доступа к вещам и документам из другого производства, не меньше, чем надежность доказательств, полученных в результате следственных (розыскных) действий.

Учитывая изложенное, ОП КУС не усматривает нарушений требований уголовного процессуального закона в ходе получения письменных доказательств в этом уголовном производстве.