  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд подтвердил: материалы из другого производства, полученные через временный доступ, являются допустимыми доказательствами

18:24, 10 декабря 2025
Доказательства, полученные с помощью временного доступа, не менее надёжны, чем собранные в результате следственных действий.
Верховный Суд подтвердил: материалы из другого производства, полученные через временный доступ, являются допустимыми доказательствами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вещи и документы, полученные в порядке временного доступа из другого уголовного производства, могут быть использованы в уголовном производстве как доказательства, и тот факт, что они получены на основании положений УПК Украины, которые регламентируют осуществление и реализацию мер обеспечения уголовного производства и не являются следственным действием, не влияет на их допустимость.

К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 638/18926/23.

В этом уголовном производстве объединенная палата КУС решала вопрос, влияет ли на допустимость доказательств их получение в порядке временного доступа, а не в ходе проведения следственных действий.

По результатам рассмотрения производства ОП КУС указала, что порядок получения доказательств посредством осуществления следственных (розыскных) действий в уголовном производстве регулируется разд. III УПК Украины, а гл. 4 этого Кодекса установлены критерии допустимости доказательств. В то же время временный доступ к вещам и документам является мерой обеспечения уголовного производства и предусмотрен разд. II УПК Украины.

При этом согласно предписаниям ст. 166 УПК Украины в случае невыполнения определения о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которой предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании определения, имеет право вынести определение о разрешении на проведение обыска согласно положениям этого Кодекса с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов, то есть материальных носителей информации (фактических данных), которые являются доказательствами в уголовном производстве.

Предписания указанной нормы, как и те, что предусмотрены ст. 93 УПК Украины, убедительно свидетельствуют, что стороны имеют право собирать доказательства не только путем проведения следственных (розыскных) действий, но и путем осуществления других действий, которые способны обеспечить предоставление суду надлежащих и допустимых доказательств в порядке, предусмотренном законом.

ОП КУС пришла к выводу, что надежность источника происхождения и доказательств, полученных с помощью временного доступа к вещам и документам из другого производства, не меньше, чем надежность доказательств, полученных в результате следственных (розыскных) действий.

Учитывая изложенное, ОП КУС не усматривает нарушений требований уголовного процессуального закона в ходе получения письменных доказательств в этом уголовном производстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]