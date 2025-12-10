Во Львове военный капеллан за 20 тысяч евро продавал «выезд» за границу: суд вынес приговор.

Суд установил, что капеллан требовал деньги за поддельные документы для незаконного пересечения границы.

Во Львове осудили военного капеллана, который за 20 тысяч евро обещал помочь мужчинам призывного возраста в пересечении границы. Приговор по делу №463/10459/24 вынес Лычаковский районный суд Львова.

Из материалов дела следует, что в апреле 2024 года обвиняемый по телефону предложил мужчине помощь в пересечении границы за вознаграждение. Для изготовления поддельных документов он требовал копию паспорта и свидетельство о регистрации автомобиля.

К реализации схемы был привлечён ещё один капеллан. В мае 2024 года он получил от потерпевшего деньги возле торгового центра во Львове, после чего его задержали правоохранители. Средства оказались имитационными, поскольку «клиент» сотрудничал со следствием.

Последний признал лишь вину в мошенничестве и отметил, что после оккупации АР Крым он вместе со своей семьёй переехал на подконтрольную Украине территорию, где активно начал заниматься волонтёрством и помогать ВСУ. Он подчеркнул, что является служителем церкви и капелланом. В суде он объяснил, что ожидал товар из Китая, но не имел возможности оплатить его, поэтому решил таким образом получить средства, которые, по его словам, намеревался позже вернуть.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и заявил, что реального намерения помогать с пересечением границы не имел, а лишь хотел получить деньги.

Суд проанализировал все материалы дела и признал военного капеллана виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Также суд взыскал с мужчины в пользу государства 11359,20 грн процессуальных расходов на привлечение эксперта.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке.

