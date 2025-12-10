У Львові військовий капелан за 20 тисяч євро продавав «виїзд» за кордон: суд виніс вирок

Суд встановив, що капелан вимагав гроші за підроблені документи для незаконного перетину кордону.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Львові засудили військового капелана, який за 20 тисяч євро допомогти чоловікам призовного віку в перетині кордону. Вирок у справі №463/10459/24 виніс Личаківський районний суд Львова.

З матеріалів справи випливає, що у квітні 2024 року обвинувачений телефоном запропонував чоловіку допомогу в перетині кордону за винагороду. Для виготовлення фальшивих документів він вимагав копію паспорта та свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

До реалізації схеми був залучений ще один капелан. У травні 2024 року він отримав від потерпілого гроші біля торговельного центру у Львові, після чого його затримали правоохоронці. Кошти виявилися імітаційними, оскільки «клієнт» співпрацював зі слідством.

Останній визнав лише вину у шахрайстві та зазначив, що після окупації АР Крим він разом зі своєю сім’єю переїхав на підконтрольну Україні територію, де активно почав займатися волонтерством та допомагати ЗСУ. Він наголосив, що є служителем церкви та капеланом. У суді пояснив, що очікував на товар із Китаю, але не мав чим сплатити, тому вирішив таким чином отримати кошти, які, за його словами, збирався згодом повернути.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину та заявив, що реального наміру допомогти із перетином кордону не мав, а лише хотів отримати гроші.

Суд проаналізував усі матеріали справи та визнав військового капелана винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, та призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Також суд стягнув із чоловіка на користь держави 11359,20 грн. процесуальних витрат на залучення експерта.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.

