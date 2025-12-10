Конкурс в Львовский апелляционный суд — трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей в Львовском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Львовском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 9 декабря Комиссией приняты следующие решения:

Кос Игорь Богданович — 701,14 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Максимив Игорь Владимирович — 711,47 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Борачок Николай Васильевич — 706,07 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Всего проведены собеседования с 11 кандидатами: 9 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, с 2 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

