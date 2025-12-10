Конкурс до Львівського апеляційного суду — троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 9 грудня Комісією ухвалено такі рішення:

Кос Ігор Богданович - 701,14 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Максимів Ігор Володимирович - 711,47 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Борачок Микола Васильович - 706,07 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 11 кандидатами: 9 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

