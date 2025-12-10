  1. В Украине

Зеленский провел первую встречу рабочей группы по восстановлению Украины с представителями США

20:39, 10 декабря 2025
Во время встречи обсудили основные шаги и подходы к послевоенному восстановлению и экономическому возобновлению Украины.
Зеленский провел первую встречу рабочей группы по восстановлению Украины с представителями США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский с командой провели разговор с представителями США, в ходе которого обсудили подготовку документа о восстановлении и экономическом возобновлении Украины.

Глава государства сообщил о проведении переговоров с представителями американской стороны – Скотом Бессентом, Джаредом Кушнером и Ларри Финком.

По его словам, эта встреча стала фактически первым заседанием новосозданной группы, которая будет работать над фундаментальным документом по послевоенному восстановлению и экономическому возобновлению Украины.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления восстановления, возможные инструменты и модели, способные обеспечить быстрое и эффективное экономическое возобновление страны.

Президент подчеркнул, что в Украине уже подготовлено национальное видение базовых 20 пунктов документа, направленного на завершение войны и формирование условий устойчивой безопасности.

Он отметил, что именно общая безопасность будет определять дальнейшую экономическую стабильность и качество бизнес-климата.

Также были согласованы следующие этапы сотрудничества между командами.

Зеленский заверил, что украинская сторона будет действовать без задержек и сосредоточена на достижении конкретного результата.

Президент поблагодарил Дональда Трампа и его команду за конструктивное участие в процессе и поддержку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]