Зеленский провел первую встречу рабочей группы по восстановлению Украины с представителями США

Во время встречи обсудили основные шаги и подходы к послевоенному восстановлению и экономическому возобновлению Украины.

Президент Владимир Зеленский с командой провели разговор с представителями США, в ходе которого обсудили подготовку документа о восстановлении и экономическом возобновлении Украины.

Глава государства сообщил о проведении переговоров с представителями американской стороны – Скотом Бессентом, Джаредом Кушнером и Ларри Финком.

По его словам, эта встреча стала фактически первым заседанием новосозданной группы, которая будет работать над фундаментальным документом по послевоенному восстановлению и экономическому возобновлению Украины.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления восстановления, возможные инструменты и модели, способные обеспечить быстрое и эффективное экономическое возобновление страны.

Президент подчеркнул, что в Украине уже подготовлено национальное видение базовых 20 пунктов документа, направленного на завершение войны и формирование условий устойчивой безопасности.

Он отметил, что именно общая безопасность будет определять дальнейшую экономическую стабильность и качество бизнес-климата.

Также были согласованы следующие этапы сотрудничества между командами.

Зеленский заверил, что украинская сторона будет действовать без задержек и сосредоточена на достижении конкретного результата.

Президент поблагодарил Дональда Трампа и его команду за конструктивное участие в процессе и поддержку.

