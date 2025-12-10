  1. В Украине

Украина представит свое видение проведения выборов во время военного положения

20:55, 10 декабря 2025
Президент отметил, что Украина должна дать четкие ответы международным партнёрам относительно реалистичности выборов во время войны.
Украина представит свое видение проведения выборов во время военного положения
Президент Владимир Зеленский сообщил, что обратился к Верховной Раде с предложением разработать законодательные механизмы проведения выборов во время военного положения.

Глава государства отметил, что провел предметный разговор с представителями парламента и подчеркнул необходимость дать четкие и юридически выверенные ответы на вопросы международных партнеров, в частности Вашингтона, относительно возможности выборов в Украине в условиях войны.

По словам Зеленского, Украина должна устранить любые основания для спекуляций и сомнений: «Если партнеры так много и так конкретно говорят о выборах во время военного положения, мы должны дать каждое законное разъяснение. Это непросто, но давления на нас точно не нужно. Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение».

