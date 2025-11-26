  1. Видео
На Закарпатье инкассаторы в броневике с мигалками пытались переправить «клиента» в Венгрию: видео

09:42, 26 ноября 2025
На Закарпатье задержали инкассаторов у границы, которые в броневике с мигалками перевозили «клиента» в Венгрию.
На Закарпатье пограничники совместно с Нацполицией и СБУ разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины и показали видео.

Во время спецоперации правоохранители при поддержке военнослужащих отдела «Лужанка» и спецподразделения КОРД остановили инкассаторский автомобиль одного из банков, который ехал с включенными проблесковыми маячками.

В оснащенном бронекапсулой служебном авто одного из банков двое его сотрудников везли к границе с Венгрией «клиента».

Услуги организаторы оценили в $16 500. Часть суммы мужчина уже передал, остальное должен был заплатить после пересечения границы.

