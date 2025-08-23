В Хмельницкой области молодой человек забил до смерти свою мать

От полученных травм женщина умерла в больнице.

В Хмельницкой области 20-летнего местного жителя подозревают в избиении матери, в результате чего она умерла. Об этом сообщает областная прокуратура.

Событие произошло в Шепетовском районе 18 августа этого года.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры несколько раз ударил кулаком мать в голову и лицо. В результате потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент их причинения.

От полученных травм 43-летняя женщина на следующий день умерла в больнице.

Мужчину задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

