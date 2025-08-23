На Хмельниччині молодик забив до смерті свою матір

Від отриманих травм жінка померла в лікарні.

На Хмельниччині 20-річного місцевого мешканця підозрюють у побитті матері, внаслідоке чого вона померла. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Подія сталася в Шепетівському районі 18 серпня цього року.

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння під час сварки декілька разів кулаком вдарив матір у голову та обличчя. Внаслідок цього потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент їх спричинення.

Від отриманих травм 43-річна жінка наступного дня померла в лікарні.

Чоловіка затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

