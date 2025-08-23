Спецпосланник США Кит Келлог посетит Украину

23 августа в Украину должен прибыть специальный посланник президента США Кит Келлог, — Reuters

В субботу, 23 августа, в Киев должен прибыть специальный посланник президента США Кит Келлог, сообщил корреспондент Reuters Грэм Слэттери.

Он рассказал, что Келлог должен принять участие в молитвенном завтраке, а также в церемониях по случаю Дня Независимости Украины, который празднуется в воскресенье, 24 августа.

"Он также обсудит с лидерами дипломатическую суматоху на этой неделе. Это происходит на фоне согласования США, Украины и Европы гарантий безопасности", - добавил Слеттери.

