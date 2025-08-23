Спецпосланець США Кіт Келлог відвідає Україну

В суботу, 23 серпня, до Києва має прибути спеціальний посланець президента США Кіт Келлог, повідомив кореспондент Reuters Грем Слеттері.
Він розповів, що Келлог має взяти участь в молитовному сніданку, а також церемоніях з нагоди Дня Незалежності України, який святкується в неділю, 24 серпня.
"Він також обговорить з лідерами дипломатичну метушню цього тижня. Це відбувається на тлі узгодження США, України та Європи гарантій безпеки", - додав Слеттері.
