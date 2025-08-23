В День Независимости Кит Келлог и духовный советник Трампа посетят Украину

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог и духовный советник Марк Бернс посетят Украину по случаю Дня Независимости.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Киев по случаю Дня Независимости. Также в Украину отправился духовный советник Трампа Марк Бернс.

Бернс рассказал, что из Южной Кореи отправляется в Украину.

В программе – встречи с лидерами и участие в молитвенном завтраке.

По данным СМИ, Кит Келлог посетит Украину 24-25 августа.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель будет известно, будет ли мир в Украине. А в случае чего, по его словам, возможно, придется выбрать другой подход.

