На День Незалежності Кіт Келлог і духовний радник Трампа відвідають Україну

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог і духовний радник Марк Бернс відвідають Україну з нагоди Дня Незалежності.

Фото: духовний радник Трампа Марк Бернс

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відвідає Київ з нагоди Дня Незалежності. Також до України прямує духовний радник Трампа Марк Бернс.

Бернс розповів, що з Південної Кореї вирушає до України.

У програмі — зустрічі з лідерами та участь у молитовному сніданку.

За даними ЗМІ, Кіт Келлог відвідає Україну 24–25 серпня.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів буде відомо, чи буде мир в Україні. А в разі чого, за його словами, можливо, доведеться «обрати інший підхід».

