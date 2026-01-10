  1. У світі

OpenAI нову функцію ChatGPT для аналізу медичних тестів і рекомендацій щодо здоров'я

07:00, 10 січня 2026
OpenAI анонсувала нову функцію ChatGPT, орієнтовану на здоров'я, яка має на меті допомогти користувачам зрозуміти медичну інформацію, підготуватися до візитів до лікаря та отримати рекомендації щодо дієти та фітнесу.
Фото: OpenAI
Компанія OpenAI оголосила про запуск нової функції ChatGPT Health, яка дозволить користувачам аналізувати результати медичних тестів, готуватися до візитів до лікаря, а також отримувати рекомендації щодо дієт і фізичних тренувань. Про це пише Bloomberg.

Як зазначили в OpenAI, ChatGPT Health призначений для надання довідкової та пояснювальної інформації про стан здоров’я і фізичну форму, однак не замінює лікаря і не ставить офіційних діагнозів. Функція зможе інтегруватися з електронними медичними картками, носимими пристроями та додатками для здоров’я, зокрема Apple Health і MyFitnessPal.

На першому етапі компанія відкриє лист очікування для користувачів, які бажають протестувати новий сервіс. Розширення доступу планується протягом найближчих тижнів.

За даними компанії, понад 200 мільйонів людей щотижня звертаються до ChatGPT із запитаннями про здоров’я та добробут. Протягом останніх двох років OpenAI консультувалася з більш ніж 260 лікарями, щоб покращити можливості штучного інтелекту у цій сфері.

Крім того, розмови про здоров’я планують ізолювати від інших частин застосунку та доповнити сервіс посиленими механізмами конфіденційності.

