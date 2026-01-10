OpenAI запускает новую функцию ChatGPT для анализа медицинских тестов и рекомендаций по здоровью

OpenAI анонсировала новую функцию ChatGPT, ориентированную на здоровье, направленную на помощь пользователям понять медицинскую информацию, подготовиться к визитам к врачу и получить рекомендации по диете и фитнесу.

Фото: OpenAI

Компания OpenAI объявила о запуске новой функции ChatGPT Health, которая позволит пользователям анализировать результаты медицинских тестов, готовиться к визитам к врачу, а также получать рекомендации по диетам и физическим тренировкам. Об этом пишет Bloomberg.

Как отметили в OpenAI, ChatGPT Health предназначен для предоставления справочной и пояснительной информации о состоянии здоровья и физической форме, однако не заменяет врача и не ставит официальных диагнозов. Функция сможет интегрироваться с электронными медицинскими картами, носимыми устройствами и приложениями для здоровья, в частности Apple Health и MyFitnessPal.

На первом этапе компания откроет лист ожидания для пользователей, желающих протестировать новый сервис. Расширение доступа планируется в течение ближайших недель.

По данным компании, более 200 миллионов человек еженедельно обращаются к ChatGPT с вопросами о здоровье и благополучии. В течение последних двух лет OpenAI консультировалась с более чем 260 врачами, чтобы улучшить возможности искусственного интеллекта в этой сфере.

Кроме того, разговоры о здоровье планируют изолировать от других частей приложения и дополнить сервис усиленными механизмами конфиденциальности.

